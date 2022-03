Gyapjas, különleges állat kicsinye jött világra a Szegedi Vadaspark

A guanakók sem kivételek, Dél-Peru, Chile, Argentína és Nyugat-Paraguay mérsékelt övi füves pusztáin, sivatagjaiban és az Andok vonulatai között élnek, akár az ötezer méteres tengerszint fölötti magasságban is. Fűfélékkel és más növényekkel táplálkoznak.

Hosszú vastag gyapjuk – amely kiváló minőségű, csak a vikunya szőrméjét értékelik magasabbra – hátukon vörösesbarna, hasukon fehér színű. Testtömegük 115–140 kilogramm, s akár 56 kilométeres óránkénti sebességgel is tudnak futni. Húsukért és szőrükért is vadásszák őket, de számuk az élőhelyek elvesztése miatt is drasztikusan csökken.

A guanakók nappal aktívak, általában családi csapatokban élnek. A számos nőstényből és az utódokból álló csoport élén egy-egy csődör áll, amely elkergeti a csapatból a fiatal, 6–12 hónapos hímeket és a csatlakozni akarókat. A vezérhím védi a csoport területét, amit nagy közös székletkupacokkal jelölnek ki. A fiatal hímek önálló csapatokat is alkothatnak, melyben a játékos verekedés során tanulnak meg harcolni. Az idősebb, magányos hímek egyedül is kóborolnak, nőstényeket vagy csoportokat keresve.

A Szegeden született hím guanakót a látogatók is megleshetik a pampa kifutóban. Hosszabb távon ugyan másik állatkertbe kerül, de ebben az évben még a Szegedi Vadaspark lesz az otthona.

Borítókép: Illusztráció. Néhány napja született guanakó csődörcsikó anyja társaságában a Szegedi Vadasparkban 2009 július 17-én (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)