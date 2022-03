Kárpátalja visszavár

A mostani háborús forgatagban Kárpátalja kapcsán egyre gyakrabban hangzik el a mai magyar–ukrán határtól alig néhány kilométerre fekvő Beregszász neve. Innen is menekülnek az emberek, és azt is hallani, hogy van, aki gyorsan vissza is tér, miután családját már biztos helyen tudja a magyar oldalon – Beregsuránynál, ami ugyancsak Bereg vármegye része volt egykor.

Menekülőknek, otthon maradottaknak és minden Kárpát-medencei magyarnak üzennek az itt felvonultatott képeslapok, hogy amint lehet: gyertek vissza.Az idősebbik, 1904-ben feladott lap még akkor látott napvilágot, amikor sem a Kárpátalját (is) bekebelező Csehszlovákia, sem a később ugyanerre vetemedő Szovjetunió nem létezett még.

Ezen államalakulatok azóta már mind eltűntek a térképről, ez a beregszászi lap pedig túlélte őket. És Ukrajna sem létezett még mai formájában, amikor a turulos bélyeg 118 esztendeje Budapestre röpítette ezt a múltdarabkát.