Szentendre, képeslapváros

Hogy a Dumtsa-gyűjtemény felbomlása valóban megtörtént, azt magam is igazolhatom, hiszen korábban a saját kollekciómban is megfordult egy dél-tiroli lap, amelyet „Herrn Eugen Dumtsa"-nak címeztek Szentendrére 1908-ban. Ezt a külföldi példányt is egy „sporttárs” küldhette, mert bizony a képes levelezőlapok gyűjtését a század elején sportnak tekintették nők, férfiak egyaránt. Sőt, külön szeánsz, visszautasíthatatlan ajánlat volt megtekinteni egy vendégségben a nagy becsben tartott családi lapgyűjteményt.

Mindemellett Dumtsa lehetett aki kitalálta a Postcrossing ősét, ami ma egy nemzetközi képeslapküldő rendszer, mely lehetővé teszi, hogy a világ különböző részein élő tagok lapokat kapjanak egymástól. (Még hogy nem él a képeslapküldés a 21. században!). A jeles városvezető ugyanis maga is bemutatkozó lapokat küldött nagyobb városok polgármestereinek szerte az országba és a világba, s hasonló küldeményeket kért cserébe. Ezzel együtt a nagyvilág számos pontján megtudták, hogy hol is van egyáltalán Magyarország, és ez a csodás kis Duna-parti ékszerdoboz, Szentendre.

Borítókép: Szentendre, Dumtsa Jenő utca. Hangya Szövetkezet kiadása, 1918. (Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye)