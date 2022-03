Vaníliás-fűszeres borokat is ittak az ókori Jeruzsálemben

A cserépszilánkok maradványait molekuláris elemzésnek vetették alá, s bort, olívaolajat, és három, a vaníliában megtalálható molekulát is találtak. A vanília ebben a korszakban luxusnak számított, s csak az akkori elit köreiben fogyasztották.

Korábban találtak már vaníliát középső bronzkori, i. e. 1700-1600 körüli kánaáni maradványokban is Meggidóban, s ennek alapján már akkoriban is léteztek kiterjedt, Közép-Ázsiát is elérő kereskedelmi kapcsolatok.

Borítókép: Krisztus korából származó cserépedények az Izraeli Antikvitások Hivatalának nemzeti kincseket őrző tanulmányi raktárában, a Jeruzsálemtől mintegy 30 kilométerre, nyugatra fekvő Bét Semes városban 2017. március 19-én (Fotó: MTI/EPA/Jim Hollander)