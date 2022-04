Gyimesnél súg az ezeréves határ

1905 táján hagyhatta el a nyomdát ez az igen szép állapotban megőrzött gyimesi képeslap. A felvételen a Tatros folyó hídján, a Rákóczi-vár alatt robog a gőzős az ezeréves magyar határon, az akkor még félvállról vett Románia felől. Pedig Orbán Balázs már 1868-ban figyelmeztetett: itt, a gyimesi vámnál „már Moldova határa kezdődik ronda vámépületeivel, lomha határőreivel, új Dacia nyomorúságos voltának szembeszökő képét mutatván fel. […] az oláh kormánynak még nem volt ideje útcsinálásra, és a közlekedés könnyitésére gondolni […] és ezen önmagát is kormányozni képtelen nép, ezen a természet minden dús áldásai mellett is szánandó, nyomorban tengődő kiskoru nemzet, mégis foglalások és terjeszkedésről ábrándozik, másé után sovárog, midőn a magáénak sem tud gazdája lenni. – Valójában ki e népet közelebbről ismeri, annak csak szánó mosolyt von ajkára a »Daco-Romania« oly igen hánytorgatott eszméje. Erkölcsileg és anyagilag elsüllyedt, önmagával tehetetlen nép még soha művelt, erős népet be nem olvasztott, le nem igázott.”