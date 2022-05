A fiumei Grand Hotel a Szapáry rakparton

Trianonig 16 hotel működött Fiumében, a szomszédos Susakon – amely ugyancsak a Magyar Királyság része volt, ma Fiume városrésze –, pedig további öt helyen szállhattak meg.

Dr. Pelles Márton, a Fiume-kutatások ifjú úttörője írta le nemrégiben egy tanulmányban, hogy a fiumei szállodák egymáshoz közel, három csoportban helyezkedtek el. A vasútállomás környékén épült meg a Hotel Deák, a Hotel Bristol, a Hotel Hungaria, a Hotel della Ville és a Hotel Imperial.

A tengerparti mólóknál a már említett Grand Hotel Europe, a Hotel Adria, a Hotel Lloyd és a Hotel Quarnero. A történelmi belvárosban pedig ott volt az Albergo Popolare, a Hotel alla Cittá di Milano, a Hotel alla Cittá di Fiume, a Hotel alla Marina Mercantile, a Hotel Bonavia és a Hotel Royal.

Berendezésüket tekintve e szállodák a legmodernebb elvárásoknak is megfeleltek: volt bennük elektromos világítás, néhol lift, a szobák kényelmesek, komfortosak voltak. Többnyire saját éttermeik és kávézóik is voltak a fiumei hoteleknek, amelyekben a magyar, a német és a francia konyha szerint készítettek ételeket, elérhetővé tették a helyi borokat, sőt a Kőbányai Polgári Sert is itallapjaikon.

Az Európa szálló földszinti részén ráadásul egy kedves régi ismerős, maga Gerbeaud Emil üzemeltette a Confiserie Francaise-t, avagy a fiumei francia cukrászdát és kávézót.

Borítókép: Fiume. Riva Szapáry (Forrás: Balázs D. Attila gyűjteménye)