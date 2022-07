Ezek az állatok épültek fel elsőként a nagy tömeges kihalás után

A dél-kínai tengerfenéken található ösvények és üregek részletes datálása szerint jóval később következtek azok az állatok, amelyek a vízben lebegő szerves anyagokat táplálják.Ez az elemzés rengeteg mérethű fosszíliát vagy nyomokban rejtőző kövületet tárt fel – nem valódi állati maradványokat, hanem az állati tevékenység maradványait.Összesen 26 szakaszból tudtunk nyomkövetési kövületeket megvizsgálni, amelyek hétmillió döntő jelentőségű évet képviselnek – mondta Michael Benton, az Egyesült Királyság Bristoli Egyetemének paleontológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Négyszáz mintavételi ponton mutattunk be részleteket, és végül rekonstruáltuk az összes állat felépülési szakaszát, beleértve a vízfenék üledékének élővilágát, a víztömegben aktívan úszó vízi élőlényeket, valamint a lágy testű, a magukat az óceán mélyére beásó állatokat.Mivel a lágy testű állatoknak nincs hátrahagyható csontvázuk, minden lelet létfontosságú ezeknek a lényeknek a feltárásához. A kutatócsoport ezúttal testkövületeket is be tudott építeni a vizsgálatba, hogy megnézzék, hogyan kezdtek más fajok „felépülni”.