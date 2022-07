Termékeny szakmai szimbiózis

– Az életrajzában olvastam, hogy kamaszkora óta lenyűgözi az archeogenomika. A kilencvenes évek második felében már beszélhettünk erről a tudományágról?

– A régészet hatéves koromban érintett meg, amikor a szüleimmel végigutaztuk Görögországot. Orvoscsaládban nőttem fel, a biológia szeretetét talán biológia–kémia szakos tanár nagymamám adta át. A kutatói pálya iránti tiszteletet a családunk történeté­ben gyökeredzett. Tizenhárom éves koromtól dolgoztam nyaranta ásatásokon – többnyire cserepeket mostam a Budapesti Történeti Múzeum feltárásain. 17 évesen, azaz 2001-ben éppen egy Magyar Nemzet-cikkben olvastam, hogy a technika fejlődésének köszönhetően hamarosan akár a Nean­der-völgyi ember DNS-e is meghatározhatóvá válik. Abban az évben tették közzé az emberi genom első olvasatát. A biológia, a genetika és a régészet bennem a ma egyre közismertebb archeogenetika tudományává állt össze, ugyanakkor ez még igencsak gyerekcipőben járt.

– Az ELTE-n szinte egy időben két alapszakot végzett, a biológusi mellett régészetre is járt. Ezek egyike is embert próbáló. Hogyan bírta a kettős terhelést?

– A kettőt egyszerre gondoltam elkezdeni, de választanom kellett. A bio­lógus szakkal kezdtem, majd egy év csúszással felvettek régészhallgatónak. A felvételire készülve megragadott Magyarország leletgazdagsága az őskori és a népvándorlás kori emlékekből. Ezt a két korszakot választottam szakirányként, mert éreztem, hogy a genetikának ezen időszakok kutatásában hatalmas szerepe lehet. Tanulmányaim során végig érdekelt, hogy a különböző kultúrák mennyire voltak zártak, milyen kapcsolatrendszerük volt, a tanáraim sok nyitott kérdést hagytak. Mit jelent, hogy leegyszerűsítve az egyik faluban kizárólag hullámvonalas edényeket találtunk, a szomszédban ellenben csak egy-két ilyen darab került elő? Csupán véletlenről van szó vagy más áll a háttérben?

– Tudatosan készült a kutatói pályára?

– Az egyértelmű volt, hogy PhD-fokozatot kell szereznem. Az egyetem után egy német kutatóösztöndíjjal Mainz­ba kerültem. Az ottani professzorom, Kurt W. Alt a PhD-végzésem után is mentorált, bemutatott Ausztráliában dolgozó kollégáknak és a Harvard Orvosi Egyetem egyik professzorának is. Neki köszönhetően több külföldi tanulmányútra mehettem, ahol új ismeretségeket kötöttem.

– Mégis, mire jó az archeogenomika?

– Ez a tudományág az egykor élt élőlények biológiai maradványaival foglalkozik. Ezek lehetnek állatok, növények, gombák és baktériumok is, amelyeknek az örökítőanyagát, azaz DNS-ét vizsgáljuk. Optimális esetben ma már akár egymillió éves maradványból is kivonhatunk értékelhető DNS-t, de előfordul, hogy néhány száz éves csontból sem tudunk mintát venni. A földben heverő minta DNS-e folyamatosan töredezik. Minél apróbbak ezek a szakaszok, annál nehezebb előállítani az eredeti genomot. A kinyert DNS-t informatikai módszerekkel elemezzük és egyéni rokonsági, illetve csoportszintű genetikai kapcsolatokat keresünk. Eredetre, vándorlásra, szétválásokra és keveredésekre tudunk következtetni amellett, hogy nagyobb távlatokban evolúciót és szelekciót is vizsgálhatunk.

– Mire nem alkalmas ez a tudományág?

– Csak olyan információkat adhat, amelyeknek a genetikai nyomai kimutathatók a mintából. Nem alkalmas arra, hogy az adott személy esetében megállapítsuk, szenvedett-e olyan betegségben, aminek nincsen genetikai nyoma. A legtöbb kór ugyanis nem hagy nyomot a humán DNS-ben. Arra sem tudunk válaszolni – pedig ez a kérdés az utóbbi időben gyakorta felmerül –, hogy az illető milyen nyelven beszélt.