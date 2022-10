Hatalmas csontos halat találtak

A halaknak két nagy csoportjuk van: a porcos és a csontos halak. A porcos halak teste porcokból épül fel, amit a beépülő mészsók szilárdítanak. Úszóhólyagjuk nincs, ezért vagy szüntelenül úsznak, vagy pihennek a tenger fenekén. Ebbe a csoportba tartoznak például a cápák és a ráják, illetve néhány édesvízi faj. A csontos halaknak van úszóhólyagjuk – ez egy gázzal telt zsák –, aminek köszönhetően nem kell folyamatosan úszniuk. Az úszóhólyag térfogatának változtatásával érik el, hogy adott vízmélységben tetszőleges ideig lebegnek.

Az óriás naphalként vagy dudorfejű naphalként (Mola alexandrini) ismert pikkelyes behemót élettelenül lebegő testét 2021. december 9-én fedezték fel az Azori-szigeteki Faial-sziget partjainál. A helyi hatóságok kiemelték a termetes tetemet, a kikötőbe vitték, hogy alaposan tanulmányozhassák. A szakemberek elemezték a naphal gyomortartalmát, és DNS-mintát is vettek. (A boncolás eredményét a Journal of Fish Bio­logy folyóiratban most tették közzé.) A Faial-szigeten működő nonprofit természetvédelmi és kutatószervezet, az Atlantic Naturalist Association közleménye szerint a hal körülbelül 3,6 méter magas és körülbelül 3,5 méter hosszú volt, tömege pedig 2744 kilogramm. A legnehezebb csontos hal eddigi világrekordját egy másik, 1996-ban Japánban fogott óriási naphal tartotta, amely a Guinness World Records szerint körülbelül 2300 kilogrammot nyomott.