Az eddigi legrégebbi múmiára bukkantak Szakkarában

A piramisairól híres szakkarai nekropolisz újonnan feltárt sírjai szakértők szerint az i.e. 2500 és 2100 közötti korszakból, az ötödik és a hatodik dinasztia idejéből származnak. A régészek több sírt is találtak, köztük egy Hnúmdzsefef nevű papét, aki vélhetően az ötödik dinasztia idején élt. Rajta kívül egy Meri nevű, „a titkok őrzőjeként” is ismert tisztségviselő nyughelyét is feltárták. A sírokat a mindennapi életből vett rajzokkal díszítették.