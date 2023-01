Primitív, magyar- és kereszténygyalázó fércmunka a Mi kis falunk Gaudi-Nagy Tamás szerint

Nagyon aljas dolognak tartom, hogy valakik abból csinálnak pénzt, hogy egy népből és ennek a népnek az életmódjából, hitéből lejárató sorozatot készítenek

– mondta Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a Mandinernek, aki szerint az RTL-es széria primitív, magyar- és kereszténygyalázó fércmunka.

Nem először indult per

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt: megsértette Reményi János képmáshoz fűződő jogát a Content Factory Kft., A mi kis falunk című, az RTL Klubon látható filmsorozat gyártója, amikor korábban a férfi engedélye nélkül készített róla felvételt, amit – szintén az ő tudta nélkül – néhány másodperc erejéig be is emelt a műsorba, ezért jogerősen elmarasztalták. A Győri Ítélőtábla jogerős ítélete alapján a Content Factory Kft. köteles jogsértést elismerő és bocsánatkérő levelet küldeni Reményi Jánosnak, továbbá a határozat értelmében az alperes köteles megfizetni a felperesnek 300 ezer forint összegű sérelemdíjat, valamint perköltségként 2,6 millió forint összegű ügyvédi munkadíjat és 154 ezer forint illetéket viselnie kell.

A Mandiner felidézte: nem először indult per A mi kis falunk kapcsán. 2018-ban Morvai Krisztina támadta a gyártó céget, mondván: a sorozat egyszerre sérti a nemzeti büszkeséget, az emberi méltóságot és a hely szellemét. A mostani ügy kapcsán a portál Gaudi-Nagy Tamás ügyvéddel, Európa jogi szakjogásszal, a felperes jogi képviselőjével beszélgetett.