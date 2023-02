Ádáz küzdelmet folytat a két óriáscég a fiatalok kegyeiért

A rövid formátumú klipek az elmúlt két évben elképesztő népszerűek lettek, és a nézettség is robbanásszerűen megnőtt, elsősorban a fiatal felhasználók körében. A Short több nézőt vonz be, ami nagyobb lehetőséget biztosít a hirdetők számára, amivel pedig a tartalomkészítőket is jobban tudjuk támogatni