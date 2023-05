Felfüggesztett szabadságvesztést kapott a visszaeső szatír

Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Békéscsabai Járásbíróság azt a harmincas éveiben járó békéscsabai férfit, aki nagyjából egy éve közszeméremsértést követett el. A félig-meddig hajléktalan, munkanélküli vádlottat nem először mondták ki bűnösnek ugyanazon cselekedet miatt – adta hírül a Beol.

A keddi tárgyaláson ismertették, hogy a korábbi előkészítő ülésen mit mondott a vádlott az esetről, amely tavaly március 13-án, egy, a Lencsési út és a Sás köz kereszteződésénél lévő padnál történt. Mentségként felhozta, hogy akkoriban három éven át herbált használt, de már nem fogyaszt kábítószert. A tárgyaláson felolvasták, hogy a vádlottról milyen jellemzést adott a pszichológiai és a pszichiátriai szakértő. Azt írták, hogy a férfi nem kóros elmeállapotú, átlagos értelmi képességekkel rendelkezik. A vádlott korábban is összetűzésbe került a törvénnyel, és speciális bűnismétlőnek mondható, mivel szeméremsértésért elítélték már egyszer – akkor közérdekű munkára kötelezték, viszont nem dolgozta le teljesen azt, ezért a büntetése egy részét szabadságvesztésre változtatták át, a férfi több napot töltött rács mögött. Az ügyvéd a vádlott védelmében azt hozta fel, hogy a férfi elismerte a tettét.

Két évre felfüggesztve nyolc hónap fogházbüntetésre ítélték a férfit a Békéscsabai Járásbíróságon, emellett elrendelték a pártfogó felügyeletét, továbbá kötelezték arra is, hogy fizesse meg az eljárás során felmerült több mint kétszázezer forint bűnügyi költséget. A döntés jogerős.

Az ítélet indokolásakor elmondták, hogy a vádlott ténybeli beismerő vallomást tett, és magyarázatot is adott arra, hogy mi vezetett a tettéhez: zavarai támadtak, emiatt herbált fogyasztott, ez pedig oldotta benne a gátlásokat is. A férfi elismerte, hogy egy köztéri padon magához nyúlt, és hogy látható volt a nemi szerve. A szatírt azért ítélték most felfüggesztett szabadságvesztésre, mert a korábbi büntetés sem tartotta vissza attól, hogy újból elkövessen egy ilyen bűncselekményt.

