Cápát fogott a dunaföldvári horgász + videó

Nikl Béla amellett, hogy feleségével immár 23 éve üzemeltetik horgászboltjukat Dunaföldváron, maga is ismert és sikeres horgász immár 35 éve – írja a Tolna vármegyei hírportál, a Teol.hu. Elmondása szerint már gyerekkorától vonzotta a horgászat, ahová főként édesapjával és keresztapjával jártak.

Nevéhez több rekordfogás fűződik a Dunán, emellett számtalanszor nyert horgászversenyeket.

Éppen egy éve sikerült egy kapitális, 83 kilós és 2,2 méter hosszú harcsát fognia, amelynek rekordméretét a Magyar Országos Horgászszövetség (Mohosz) is megerősítette. Eszerint a Nikl Béla által kifogott példány a magyarországi Duna-szakaszon pergetve fogott mindenkori legnagyobb harcsa volt.

Béla nemcsak itthon, külföldön is kipróbálta már tudását. Korábban már horgászott Olaszországban a hatalmas harcsáiról híres Po folyón. Solti barátjával, Bárdkai Lászlóval pedig tavaly úgy döntöttek, hogy próbát tesznek a tengeren is. Így jutottak el Norvégiába, annak is egy meglehetősen északi pontjára, 300 kilométerrel az északi sarkkör fölé. Hogy miért pont Norvégiába utaztak és nem egy közeli tengerpartra, Nikl Béla lapunknak azt mondta, mindig is vonzotta a hideg tengerek gazdag halállománya.

Az idei évben Horvátországban folytatták a horgászkalandokat. Nikl Béla szintén májusban indult útnak Bárdkai Lászlóval a horvát Kornati Nemzeti Parkba, ezúttal kísérővel, azzal a céllal, hogy tonhalat fognak. Elárulta, Horvátországban összesen 11 ember kap engedély tonhalhorgászatra évente úgy, hogy meg is tarthatja a kifogott mennyiséget. Ezek közül az egyik volt a kísérőjük. A tengeri rezervátumban tett útjukon már jóval kellemesebb, napsütéses időben volt részük. Zsákmányként pedig sikerült egy 2,5 méretes, 150 kilós kék cápát horogra akasztaniuk.

Természetesen „zsákmány” nélkül tértek haza, hiszen a kék cápa védettnek számít. Így aztán csupán fotókat készíthettek vele és visszaengedték.

– Gyönyörű állat, gyors és a halak közül az egyik legkifinomultabb a szaglása, de ha nincs kifáradva, könnyen megsértheti a horgászt

– fogalmazott Nikl Béla, aki szerint a cápáknak csak a hírük félelmetes. Testközelből egy nagy szelíd halnak bizonyult. Megsimogathatták, megemelhették, ami egy dunai horgász számára különleges élmény volt. A cápán kívül persze akadt még több kisebb fogásuk is.