Itt a nagy paprikakutatás, a magyarok és a csípős ízek viszonyát mérték fel

Az egészség fontos szempont

Annak okaként, hogy miért is választják ennyien a csípőst, magyarázatot nem nagyon igénylő válasz került az élre: egyszerűen „szeretem ezeket az ízeket” – jelentette ki a válaszadók több mint kétharmada (70 százalék). Ebben a válaszkörben is megjelent az egészség. A második legnépszerűbb indok, mely szerint ezek izgalmas élelmiszerek (24,3 százalék) után az került a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, hogy

a csípős termékek segítenek az egészség megőrzésében (20,3 százalék).

Fogy, mint a cukor

Ennek tükrében az sem mondható meglepetésnek, hogy a kutatás minden második válaszadója azt mondta, hogy havonta akár többször is vásárol erős paprikát vagy csípős ételízesítőt, mert igen gyorsan fogy a háztartásában. A rajongást az erős élelmiszerek iránt talán az is jól jelzi, hogy a megkérdezettek ugyancsak mintegy fele ajándéknak is vett már ilyen terméket. Sőt ezt külföldi ismerőseinknek, rokonainknak, partnereinknek is megtesszük, ilyen relációban is hasonló válaszarány született.

Forrás: Univer Product Zrt.

A kutatásból az is kiderül, hogy a fiatalok jóval nyitottabbak a felfedezésre, hiszen a hazai ízek kedveltségének az aránya 64,3 százalékkal a 25 év alattiak között volt a legalacsonyabb, míg a külföldi erős különlegességek kedveltsége a legmagasabb 35,7 százalékkal.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy a magyarok milyen érzelmeket, tulajdonságokat társítanak a csípős ízhez. Ezen a téren az erő és a forróság került ez élre, messze megelőzve a harmadik helyre befutó dinamikusságot. Az viszont figyelemre méltó, hogy nem sokkal maradt le a dobogóról a boldogság. Ez utóbbi is némi magyarázatot is nyújthat arra, hogy miért is nagy az ilyen termékek népszerűsége a magyarok körében.