Erős képpel üzen a rendőrség, és nagyon igazuk van

„Biztonsági öv is better than hullazsák” – ez a felirat olvasható azon a kartontáblán, amelyet egy rendőr tart fel a rendőrség X-en közzétett bejegyzésében, és amelyet a Vezess szúrt ki. A felirat teljesen magyarra fordítva egyébként azt jelenti, a biztonsági öv jobb, mint a hullazsák, és a kijelentésen bár nincs mit vitatni, valamiért előszeretettel hanyagolják a magyar autósok az eszköz használatát, hiszen még mindig sok olyan baleset van, ahol az övhasználat hiánya okozza a tragédiát.

A portál emlékeztet arra is, egy 2022-es felmérés szerint a helyszíneket három útkategóriába sorolták (belterület, külterület, autópálya), majd felmérték, hány ember mulasztja el a biztonsági öv használatát. Az eredmény szerint lakott területen belül a vezetők 88,5 százaléka, az első ülésen utazók 87,3 százaléka, a hátsó utasok 57,1 százaléka használta helyesen a biztonsági övét.

A gyermekek 60,9 százaléka utazott gyermekbiztonsági rendszerben megfelelően rögzítve, további 25 százalékuk ilyen rendszerben ült, de nem volt becsatolva vagy kizárólag felnőtt biztonsági övvel volt rögzítve, a gyermekek 14 százaléka biztonsági öv vagy gyermekvédelmi eszköz használata nélkül utazott.