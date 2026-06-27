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Meghökkentő dolog derült ki az éjszakai redőnyhasználatról

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A legtöbben úgy gondolják, hogy minél sötétebb a hálószoba, annál pihentetőbb az alvás.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 27. 10:20
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A legtöbben ösztönösen teljesen lehúzzák a redőnyt lefekvés előtt. Logikusnak tűnik: minél sötétebb a szoba, annál nyugodtabb az alvás. Bár a teljes sötétség valóban segítheti az elalvást, az alvásszakértők szerint nem feltétlenül ez a legideálisabb megoldás, különösen akkor, ha reggel nehezen kelünk ki az ágyból. A kérdés ugyanis nem csupán az, hogy hogyan alszunk, hanem az is, hogyan ébredünk.

A reggeli napfény a szervezet természetes ébresztőórája

Az emberi szervezet úgynevezett cirkadián ritmus szerint működik. Ez a belső biológiai óra szabályozza többek között az alvás-ébrenlét ciklusát, és egyik legfontosabb irányítója a természetes fény. Amikor hajnalban világosodni kezd, a szemünkön keresztül érkező fény jelzi az agynak, hogy közeledik az ébredés ideje. A szervezet fokozatosan csökkenti az alvást segítő melatonin hormon termelését, miközben nő az éberséget elősegítő hormonok szintje.

Éppen ezért sok szakértő azt javasolja, hogy a redőnyt ne engedjük le teljesen, hanem hagyjunk néhány centiméteres rést. A hajnal első fényei így fokozatosan bejutnak a hálószobába, és természetes módon készítik fel a szervezetet az ébredésre. Aki rendszeresen sötét szobában alszik és ébresztőórára kel, gyakran tapasztalhatja, hogy reggel kábábbnak, fáradtabbnak érzi magát. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a szervezet nem kapja meg időben azt a fényingert, amely segítene a belső óra megfelelő hangolásában.

A szellőzés miatt sem mindegy, hogyan áll a redőny

A redőny helyes használata nyáron különösen fontos. Napközben a lehúzott redőny jelentősen csökkentheti a lakás felmelegedését, hiszen visszatartja a napsugarak egy részét. Éjszaka azonban más szempontok kerülnek előtérbe. 

Amikor kint lehűl a levegő, érdemes kihasználni a természetes szellőzést. Ha az ablak nyitva van, a részben felhúzott redőny vagy az alsó részen hagyott kis rés segítheti a levegő áramlását, ami kellemesebb hőérzetet biztosíthat a forró nyári éjszakákon. Különösen a tetőtéri lakásokban és a rosszul szigetelt helyiségekben lehet érezhető a különbség, ahol minden fok számít a nyugodt alváshoz.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: SHUTTERSTOCK)

 

 

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