Tűzhely tisztítása: ezt rontja el mindenki – veszélyes is lehet

A sütő és a tűzhely a konyha legkritikusabb pontjai: minden főzés után koszolódnak, és néhány hét alatt olyan makacs szennyeződések rakódnak le rajtuk, amiknek már a látványától is elmegy az ember kedve az egésztől. Sokan emiatt vagy túl erős vegyszerekhez nyúlnak, vagy inkább napokig–hetekig halogatják a tűzhely tisztítását. Pedig van megoldás.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 14. 5:27
Forrás: pexels
A tűzhely tisztítása tipikusan a „majd egyszer” kategória, pedig épp ez az a pont a konyhában, ahol a halogatás a legtöbbe kerül. Nemcsak esztétikailag, hanem a főzés élményében, az ételek minőségében és anyagilag is.

tűzhely, tűzhely tisztítása
A tűzhely tisztítása nem csak esztétikai kérdés, biztonsági, egészségügyi és anyagi szempontból is fontos (Fotó: Pexels.com/Liliana Drew)

Miért nem érdemes halogatni a tűzhely tisztítását?

Miért füstöl a sütő használat közben? Ahogy főzünk, az ételmaradékok, a kifröccsenő zsír és a bugyogó szószok folyamatosan letapadnak a tűzhelyre vagy a sütő falára. A magas hő hatására ezek gyorsan odaégnek, majd ráragadnak a tűzhelyre, a sütőrácsokra illetve a sütő belső felületeire. Ez a nehezen eltávolítható lerakódás idővel nemcsak csúnya lesz, hanem egyre makacsabbá válik, és a tűzhely tisztítása is jóval nehezebb feladattá válik.

A régi, odaégett maradékok minden egyes bekapcsolásnál újra felhevülnek, füstölnek, kellemetlen szagot árasztanak, és szépen lassan rátelepednek a frissen készülő ételekre is. Így hiába főzünk gondosan, az ízeken és az illatokon is érződni fog a korábbi sütések nyoma. Ráadásul a vastag zsírréteg hőszigetelőként viselkedik: a sütő nehezebben melegszik fel, egyenetlenebbül süt, többet fogyaszt. Sőt, veszélyes is lehet, hiszen a lerakódott zsír és ételmaradék magas hőfokon könnyen meggyulladhat. Különösen akkor, ha a sütő vagy a tűzhely hosszabb ideje nem volt alaposan kitisztítva. Egy-egy erősebb felmelegítésnél vagy grillezésnél elég egy pillanat, és a felhevült zsírréteg füstölni, majd lángolni kezdhet, ez pedig már valós tűzveszélyt jelent a konyhában.

És ott van még az a bizonyos „majd holnap” spirál: minél tovább marad el a tűzhely tisztítása, annál makacsabb lesz a szennyeződés, és annál nehezebb lesz rászánni magunkat, hogy eltüntessük. Pedig nem is olyan nehéz.  

Amit a legtöbben elrontanak a tűzhely tisztítása során

A sütő és a tűzhely tisztítása egyáltalán nem ördöngösség. Nem kell rögtön erős vegyszerekhez nyúlni vagy órákig súrolni, sokkal többet számít, hogy mit, hogyan csinálunk. Kezdjük azzal, hogy elkerüljük a leggyakoribb hibákat!

  1. Túl gyorsan kezdünk neki
    Sokan még forrón próbálják letörölni a sütőt, pedig ez nemcsak minket égetheti meg, hanem az odaégett zsír eltávolítása sem lesz hatékonyabb így. Sőt, a felületre száradt szennyeződés ilyenkor inkább elkenődik. A sütő tisztítása előtt mindig érdemes megvárni, amíg teljesen kihűl.
  2. Durva szerek vagy szerszámok használata
    A tűzhely takarítása során gyakori hiba, hogy valaki túl erős szerekkel vagy dörzsivel esik neki a felületnek. A durva szivacsok, acél- vagy drótkefék azonban könnyen megkarcolhatják a sütő üvegét és a fémfelületeket, amelyek így később még több koszt fognak megkötni ezekben a mélyedésekben. A tűzhely tisztításakor érdemes inkább puha mikroszálas kendőt és kíméletes tisztítást választani.
  3.  A rácsok elhanyagolása
    A sütő tisztítása közben sokan csak a belső falakra koncentrálnak, miközben a rácsok és tepsik tele vannak odaégett zsír- és ételmaradványokkal. Gyakran éppen ezek a kellemetlen szagok és a füstölés fő forrásai. Érdemes külön beáztatni őket.
  4. Hibás öntisztítási szokások
    Az automata funkció kényelmes megoldás lehet, de nem jó, ha kizárólag ezt használjuk a sütő tisztítására. Hosszú távon terhelheti a készüléket, ráadásul nem minden szennyeződést távolít el hatékonyan. A legjobb eredményt általában az adja, ha az öntisztító programot időnként kézi tisztítással egészítjük ki.

Mivel érdemes dolgozni? Természetes és hatékony megoldások

Nem feltétlenül kell rögtön erős vegyszerekhez nyúlni. Sok esetben már egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagokkal is látványos eredményt lehet elérni, különösen akkor, ha nem hónapok óta halogatjuk a takarítást.

Az egyik legismertebb módszer az ecet és szódabikarbóna kombinációja, ami kifejezetten hatékony az odaégett zsír eltávolítása során. A szódabikarbóna enyhén dörzsöl, az ecet pedig segít fellazítani a zsíros lerakódásokat, így együtt könnyebben feloldják a makacs szennyeződéseket. A citromlé szintén jó választás lehet, mert nemcsak zsíroldó hatású, hanem segít megszüntetni a kellemetlen szagokat is, amelyek gyakran a régi lerakódásokból származnak.

Fontos azonban, hogy nem minden esetben elég a természetes megoldás. Ha a szennyeződés már vastag, régi és erősen odaégett, akkor az odaégett zsír eltávolítása sokkal nehezebb lehet. Ilyenkor nyugodtan lehet használni kifejezetten erre a célra fejlesztett zsíroldót vagy sütőtisztító szert is, ezek gyorsabban és hatékonyabban bontják le a makacs lerakódásokat.

A lényeg inkább az, hogy jól válasszuk meg az eszközt a szennyeződés mértékéhez. A tűzhely takarítása során a rendszeresség és a megfelelő módszer sokkal többet számít, mint az, hogy mindenáron „vegyszermentesen” oldjuk meg.

Így lesz a tűzhely tisztítása egyszerű – lépésről lépésre

A tűzhely tisztítása és a sütő tisztítása akkor a legegyszerűbb, ha nem egyszerre próbálunk mindent megoldani, hanem lépésről lépésre haladunk. 

1. Előkészítés
Kapcsoljuk ki és hagyjuk teljesen kihűlni a sütőt. Gáztűzhely esetén érdemes ellenőrizni, hogy minden égő hideg, és el van zárva.

2. Rácsok és tepsik külön

A sütő tisztítása során az egyik leggyakoribb hiba, hogy mindent egyben próbálunk megoldani. Érdemes inkább kivenni a rácsokat és tepsiket, majd meleg, mosogatószeres vízben áztatni őket 30–60 percig. Amíg mi haladunk a belső részekkel, az odaégett zsír- és ételmaradványok fellazulnak, így sokkal könnyebb lesz a tisztítás.

3. Belső tér tisztítása

Készíthető egyszerű oldat meleg vízből és enyhe mosogatószerből, elővehetjük a zsíroldót vagy használhatók természetes alternatívák is, például ecet, szódabikarbóna. Egy nedves kendővel áttöröljük a felületeket, majd a makacsabb részeknél puha kefével vagy szivaccsal dolgozni. 
4. Üvegajtó és fogantyúk

Az üvegajtót, fogantyút puha mikroszálas kendővel és enyhén ecetes oldattal töröljük át, így elkerülhetők a karcolások, és szép, tiszta felületet kapunk..

5. Tűzhely tisztítása és karbantartása

A tűzhely takarítása akkor a legegyszerűbb, ha rendszeresen történik. Érdemes a felületet heti szinten áttörölni, így nem tud vastag zsír- és ételréteg kialakulni. A gázégők rácsait külön is célszerű tisztítani, ha nagyon szennyezettek, egy rövid áztatás itt is sokat segít.

Nem mindegy, milyen a főzőlap: így tisztítsuk helyesen

A tűzhely tisztítása nem teljesen ugyanaz minden felületen. Egyáltalán nem mindegy, hogy gáz-, kerámia-, indukciós vagy hagyományos, vasmagos főzőlappal van dolgunk. Rossz módszerrel könnyen többet árthatunk, mint használunk.

Gáztűzhely tisztítása

A gáztűzhely esetében a tűzhely tisztítása kicsit több odafigyelést igényel, mert több különálló alkatrészből áll. A rácsokat és az égőfejeket érdemes rendszeresen eltávolítani, és meleg, mosogatószeres vízben áztatni. Az odaégett zsír eltávolítása itt különösen fontos, mert a lerakódás nemcsak csúnya, hanem a láng egyenletességét is befolyásolhatja. Fontos, hogy minden alkatrész teljesen száraz legyen, mielőtt visszakerül.

Kerámialap tisztítása

A kerámialapok takarításakor a legnagyobb hiba a dörzsölés. Ezek a felületek könnyen karcolódnak, ezért mindig puha kendőt vagy kifejezetten erre való kaparót érdemes használni. Az odaégett zsír eltávolítása itt akkor a legegyszerűbb, ha még nem hűlt ki teljesen a felület, de már nem is forró. Speciális kerámialap-tisztítóval szép, csíkmentes eredményt lehet elérni.

Fontos, hogy tudjuk, hogyan tisztítsuk a kerámialapot karcolás nélkül, mert ezt a hibát nem lehet teljesen kijavítani. Az enyhébb karcolásokon segíthet egy kifejezetten kerámialaphoz való tisztító- vagy polírozókrém, amely finoman képes csökkenteni a felületi hibák láthatóságát. Ezek használata a tűzhely tisztítása során is hasznos lehet, mert nemcsak tisztítanak, hanem egy vékony védőréteget is hagynak maguk után. Fontos azonban, hogy a mélyebb karcolásokat ezek a módszerek már nem tüntetik el teljesen, ilyenkor inkább a további sérülések megelőzése a cél. 

Indukciós főzőlap tisztítása

Az indukciós főzőlap nagyon hasonlít a kerámiához, így a sütő tisztítása mellett itt is a kíméletesség a kulcs. A tűzhely tisztítása során kerülni kell az erős súrolást és a maró hatású szereket. Egy mikroszálas kendő és enyhe tisztítószer általában elegendő. Mivel a felület kevésbé melegszik át, az odaégett zsír eltávolítása gyakran egyszerűbb is.

Vasmagos (öntöttvas) főzőlap tisztítása

A hagyományos, vasmagos főzőlapoknál a tűzhely tisztítása teljesen más logikát követ. Itt fontos elkerülni a túl sok vizet, mert az könnyen rozsdásodást okozhat. A felületet inkább szárazon vagy enyhén nedves kendővel érdemes tisztítani, majd alaposan szárazra törölni. 

Így lesz a tűzhely nyűg helyett egyszerű rutin

A tűzhely tisztítása és a sütő tisztítása nem kell, hogy időigényes vagy kellemetlen feladat legyen. Ha rendszeresen, a megfelelő módszerekkel végezzük, akkor az odaégett zsír eltávolítása is sokkal egyszerűbbé válik, és nem alakul ki az a bizonyos „majd holnap” spirál. Néha elég néhány jól időzített mozdulat ahhoz, hogy máris egy tisztább, biztonságosabb és sokkal szerethetőbb konyhában főzhessünk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

