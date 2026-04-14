Tűzhely tisztítása: ezt rontja el mindenki – veszélyes is lehet

A tűzhely tisztítása tipikusan a „majd egyszer” kategória, pedig épp ez az a pont a konyhában, ahol a halogatás a legtöbbe kerül. Nemcsak esztétikailag, hanem a főzés élményében, az ételek minőségében és anyagilag is.

A tűzhely tisztítása nem csak esztétikai kérdés, biztonsági, egészségügyi és anyagi szempontból is fontos (Fotó: Pexels.com/Liliana Drew)

Miért nem érdemes halogatni a tűzhely tisztítását?

Miért füstöl a sütő használat közben? Ahogy főzünk, az ételmaradékok, a kifröccsenő zsír és a bugyogó szószok folyamatosan letapadnak a tűzhelyre vagy a sütő falára. A magas hő hatására ezek gyorsan odaégnek, majd ráragadnak a tűzhelyre, a sütőrácsokra illetve a sütő belső felületeire. Ez a nehezen eltávolítható lerakódás idővel nemcsak csúnya lesz, hanem egyre makacsabbá válik, és a tűzhely tisztítása is jóval nehezebb feladattá válik.

A régi, odaégett maradékok minden egyes bekapcsolásnál újra felhevülnek, füstölnek, kellemetlen szagot árasztanak, és szépen lassan rátelepednek a frissen készülő ételekre is. Így hiába főzünk gondosan, az ízeken és az illatokon is érződni fog a korábbi sütések nyoma. Ráadásul a vastag zsírréteg hőszigetelőként viselkedik: a sütő nehezebben melegszik fel, egyenetlenebbül süt, többet fogyaszt. Sőt, veszélyes is lehet, hiszen a lerakódott zsír és ételmaradék magas hőfokon könnyen meggyulladhat. Különösen akkor, ha a sütő vagy a tűzhely hosszabb ideje nem volt alaposan kitisztítva. Egy-egy erősebb felmelegítésnél vagy grillezésnél elég egy pillanat, és a felhevült zsírréteg füstölni, majd lángolni kezdhet, ez pedig már valós tűzveszélyt jelent a konyhában.

És ott van még az a bizonyos „majd holnap” spirál: minél tovább marad el a tűzhely tisztítása, annál makacsabb lesz a szennyeződés, és annál nehezebb lesz rászánni magunkat, hogy eltüntessük. Pedig nem is olyan nehéz.

Amit a legtöbben elrontanak a tűzhely tisztítása során

A sütő és a tűzhely tisztítása egyáltalán nem ördöngösség. Nem kell rögtön erős vegyszerekhez nyúlni vagy órákig súrolni, sokkal többet számít, hogy mit, hogyan csinálunk. Kezdjük azzal, hogy elkerüljük a leggyakoribb hibákat!

Túl gyorsan kezdünk neki

Sokan még forrón próbálják letörölni a sütőt, pedig ez nemcsak minket égetheti meg, hanem az odaégett zsír eltávolítása sem lesz hatékonyabb így. Sőt, a felületre száradt szennyeződés ilyenkor inkább elkenődik. A sütő tisztítása előtt mindig érdemes megvárni, amíg teljesen kihűl. Durva szerek vagy szerszámok használata

A tűzhely takarítása során gyakori hiba, hogy valaki túl erős szerekkel vagy dörzsivel esik neki a felületnek. A durva szivacsok, acél- vagy drótkefék azonban könnyen megkarcolhatják a sütő üvegét és a fémfelületeket, amelyek így később még több koszt fognak megkötni ezekben a mélyedésekben. A tűzhely tisztításakor érdemes inkább puha mikroszálas kendőt és kíméletes tisztítást választani. A rácsok elhanyagolása

A sütő tisztítása közben sokan csak a belső falakra koncentrálnak, miközben a rácsok és tepsik tele vannak odaégett zsír- és ételmaradványokkal. Gyakran éppen ezek a kellemetlen szagok és a füstölés fő forrásai. Érdemes külön beáztatni őket. Hibás öntisztítási szokások

Az automata funkció kényelmes megoldás lehet, de nem jó, ha kizárólag ezt használjuk a sütő tisztítására. Hosszú távon terhelheti a készüléket, ráadásul nem minden szennyeződést távolít el hatékonyan. A legjobb eredményt általában az adja, ha az öntisztító programot időnként kézi tisztítással egészítjük ki.

Mivel érdemes dolgozni? Természetes és hatékony megoldások

Nem feltétlenül kell rögtön erős vegyszerekhez nyúlni. Sok esetben már egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagokkal is látványos eredményt lehet elérni, különösen akkor, ha nem hónapok óta halogatjuk a takarítást.