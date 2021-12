Izmait mutogatja a totálkáros MSZP

„Saját magának rúgott öngólt, amikor kifocizta magát a komolyan vehető európai miniszterelnökök sorából”– e Facebook-bejegyzéssel bírálta a legutóbbi uniós csúcstalálkozó után az MSZP első embere Orbán Viktort. És a kacifántos mondat éppen néhány nappal Emmanuel Macron budapesti látogatását követően bugyogott ki Tóth Bertalanból. Jaj! Jaj! Indokolt lenne a szoci párt ellen azonnal szellemi csődeljárás indítása.

Az MSZP eltapsolta a hatalmas, sok száz milliárdos pártvagyont, majd mára nemcsak morálisan, hanem intellektuálisan is megroggyant. Úgy tántorog, mint a megsorozott bokszoló, aki, mielőtt padlót fogna, még néhányat belekaszál a levegőbe. Szurkolói döbbenten nézik, ahogy a szorítósegédek locsolgatják, próbálnak belé életet lehelni. A drámai csendben Kunhalmi Ágnes most is átlátja a helyzetet, felugrik székéről és elkiáltja magát: Hurrá! Győztünk! A motor azonban zihál, környezetkárosító füstöt köhög.

De a többi ellenzéki párt sem húz rendesen. Holott mind lefelé gurulnak a lejtőn. Alig négy hónappal az ország sorsát eldöntő választás előtt kiderült – amit eddig is tudni lehetett –, hogy a kormányváltó összefogás tagjai egybehabarva mindahányan rossz társaságba keveredtek. Már nem csak saját maguk, de már egymás miatt is restelkednek.

A 6-7 százalékos gazdasági növekedés, a kormány sikerei nyomasztóan hatnak a szoci pártra és partnereire. Önértékelési zavarral küszködnek. Innen fakad a bennük tenyésző paranoid gyűlölet. Érzelmi világukat tehetetlenség, szorongás, bűntudat, alig rejtett agresszió határozza meg. Megnyilvánulásaik hasonlítanak a félelmét a sötétben fütyüléssel leplezni próbáló kamaszéhoz. A dallam azonban hamis, egyre több ember fülét sérti. Nem véletlen, hogy az ellenzék támogatottsága egy balos, legkevésbé elfogult felmérés szerint 32 százalékra esett vissza, míg a kormányt a választók 46 százaléka tartja elfogadhatónak.

Az emberek mindinkább értékelik az életminőség javulását. Az általános jó közérzet feltétele a társadalmi, gazdasági biztonság. Számtalan összetevőjét – például anyagi helyzet, munkakörülmények, egészségügyi ellátás, lakhatás – kutatók vizsgálják. Fontos eleme a szubjektív életérzés, ki mennyire érzi jól magát a bőrében. Egy, a Social Progress Imperative által közzétett felmérés a vizsgált 163 ország közül Magyarországot az előkelő 40. helyre sorolta. (Norvégia az első.)

E dicséretet a szocialista párt és cinkosai nehezen viselik, hideglelést kapnak tőle. Ellendrukkerként a közhangulat kormány ellen hergelésén törik magukat. Közben rágja őket a rossz lelkiismeret, ezért ők tényleg cudarul érzik magukat. Így még nagyobb elánnal szitkozódnak, tüzelnek mindenre, ami mozog és előre viszi az országot, nem hátra.

Az MSZP-listát vezető Tóth Bertalant a benne tomboló mérhetetlen gyűlölet mellékhatásaként szemlátomást cserben hagyta a realitásérzéke. De semmi baj, a butaság nem bűncselekmény. Szabadon távozhat.

