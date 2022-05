A Berki Krisztián-jelenség sötét oldala

Felhévizy Félix nem túl nagy bulvárfogyasztó, de azt még neki is el kellett ismernie, hogy gyakorlatilag felrobbantotta a hazai internetet Berki Krisztián halálhíre. A nagyszájú playboyt 41 éves korában érte a halál. Az okok egyelőre még tisztázatlanok, annyi bizonyos, hogy drogot találtak a holttest mellett, és a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy el is kapta a rendőrség a dílert, akitől Berki feltehetően a szert vette. Felhévizy, lévén hatalmas Fradi-szurkoló, nem is a bulvárból ismerte Berki Krisztián nevét, hanem a focipályákról. Ugyanis Berki korábban NB 1-es játékos volt, de pár évig még a Ferencváros vezérigazgatói posztját is betöltötte, ahol kétes pénzügyekkel forrt össze a neve, így a Fradi-szurkolók finoman szólva nem zárták a szívükbe. Majd a celeblétet választotta, különböző show-műsorokban, realitykben szerepelt. Polgárpukkasztó stílusa miatt nagyon megosztó volt, de ráharapott a bulvár, mert ugye nekik az a fontos, hogy minél szaftosabb sztorik, botrányok kerüljenek napvilágra, így egészen a műsorvezetői pozícióig ívelt a karrierje. Az utóbbi időben korábbi párjával való civódásától volt hangos a bulvár, de sokakat felbőszített, hogy áruba bocsátotta második gyermekének a születését, hiszen pénzért élő adásban közvetítette a szülés pillanatait.