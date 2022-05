Gondolatok a litván performansz kapcsán

Kedves litván vendégeink!

Mi már sok háborúban voltunk szövetségesei különböző nagyhatalmaknak és mindig pórul jártunk. Éppen ezért nem érdekel bennünket, hogy hogyan verik tönkre egymást az oroszok és az amerikaiak most éppen Ukrajnában, és a legkevésbé sem kívánunk ebbe beavatkozni. Nem szimpatizálunk sem az oroszokkal, sem az amerikaiakkal. Kicsit sajnáljuk az ukránokat, mert tudjuk, milyen az, amikor a nagyhatalmak egy kisebb ország területén focizzák le az éppen aktuális a meccsüket, mi a történelmünk folyamán nem egyszer kerültünk ebbe helyzetbe.

Ezirányú szimpátiánkat azonban némileg csökkenti, hogy Ukrajna egy történelmi véletlen következtében minden jogalap nélkül birtokol egy olyan területet, amely több, mint ezer éven át Magyarország szerves része volt, és amelynek a magyar identitásban kitüntetett szerepe van. Az ezen a területen élő magyarokat Ukrajna erőszakkal el akarja ukránosítani vagy elüldözni, miközben ukrán parlamenti lépviselők azzal fenyegetőznek, hogy hadseregük adott esetben kész megtámadni Magyarországot, és két óra alatt a Balatonnál lennének. Legyen szabad némi megkönnyebbülést éreznünk, hogy a derék ukránok nem ezen, hanem egy másik a fronton csillogtatják katonai képességeiket!

Mi, magyarok egy dolgot megtanultunk a történelemből: soha, egyetlen nagyhatalomtól sem számíthatunk semmi jóra. Azokat a közép-európai országokat – lengyeleket, litvánokat és a többieket – akik most lelkesen dorombolva dörgölőznek az Amerikai Egyesült Államokhoz, meg az őt lihegve kiszolgáló nyugat-európai országokhoz, Amerika az első pillanatban cserben fogja hagyni, ha az érdekei úgy kívánják. Sőt: még jól beléjük is rúg, akár tönkre is bombázza őket, ahogyan Magyarországot a második világháborúban vagy éppen Szerbiát néhány évvel ezelőtt.

A nagyhatalmaknak való kiszolgáltatottságnak csak egy alternatívája van: a közép-európai összefogás, a Balti-tengertől az Adriai-tengerig terjedő, a saját érdekeivel tisztában lévő és azt védelmező Közép-Európa, amely nem a nagyhatalmak kegyeit keresi, hanem önállóan létezik – ha a történelem úgy hozza, akár az Európai Unió alternatívájaként. Nekünk ezt kellene építenünk és nem egymást sértegetnünk, mert különben örök időkre csak a különböző nagyhatalmak játékszerei leszünk – Oroszország és az Egyesült Államok legnagyobb örömére.

