Alföldi Róbertről kiderült egy régi titok

Ez a nyár abban egészen biztosan más, mint az eddigiek, hogy idén politikai uborkaszezonról egyáltalán nem beszélhetünk. A szomszédunkban háború van, ez alapjaiban határozza meg, tematizálja a híreket. Mellette, a háború folyományaként nagyon kemény gazdasági válság van. A kormány a helyén van és küzd azért, hogy a magyar emberek számára elviselhető, minél kevésbé érezhető legyen ez a válság. Közben sorra történnek az események a politikai élet egyéb területein is. Jakab Péter a pártelnöki pozíció után, immár a frakcióvezetőit is elveszítette a Jobbikban. A miniszterelnök Tusnádfürdőn ismét egy parádés, minden részletre kiterjedő beszéddel világított rá Magyarország és egész Európa sorskérdéseire.

Felhévizy Félix éppen azon gondolkodott, hogy miről is írjon a számtalan történés, esemény közül, amikor is az élet a segítségére sietett. Alföldi Róbert volt az ATV YouTube-csatornáján látható Húzós podcast vendége, ahol Rónai Egonnal beszélgetett. Arra a kérdésre, hogy miért nem szerepel filmekben, Alföldi gyakorlatilag azt válaszolta, hogy nem hívják, a miértjére pedig a következőket mondta:

„[…] az elmúlt években, lassan évtizedekben, nagyon erősen meg van az határozva, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni annak a színésznek, aki magyar filmben forgat. Azoknak a kritériumoknak én nem felelek meg. […] Hogy fogalmazzam ezt finoman? Nem akarom finoman fogalmazni: aki hangot ad annak, hogy nem igazán kedveli azt a hatalmi, politikai struktúrát, vagy azt a kizárólagos ízlést, amit a mai magyar kultúrpolitika elvár, az nemkívánatos személy bizonyos helyzetekben.”

Tehát a színész-rendező megint a fránya, gonosz kormányt okolja, hogy nem kap filmszerepeket. Holott még Rónai Egon is felhozza az interjúban ellenpéldaként Molnár Áron NoÁrt, aki viszont annak ellenére, hogy gyakorlatilag egyfolytában fröcsög a kormányra mégis rendszeresen szerepel filmekben. Ebből következtetve más lehet a probléma a színész-rendezővel.

Alföldi olyan, mint a legtöbb liberális elvtársa, magában soha nem keres, ezért nem is talál hibát, sokkal inkább másokat, a kormányt vagy bárki mást szeret okolni az esetleges mellőzéséért. Felhévizy éppen Földes László (Hobo) nemrégiben megjelent Térdig a szarban, fülig a szeretetben című, vaskos könyvét olvassa, amelyben egy rövidke kis epizód erejéig Alföldi Róbert is szerepel, és valljuk be nem éppen a legpozitívabb megjelenítésben. Hobo ugyanis minden rosszindulat vagy bántó szándék nélkül elmesél egy kis történetet, amelyben Alföldi is szerepel, idézzük fel ezt a részt a könyv 593. oldaláról:

„Gyurka bácsi (Faludy György, a szerk.) halála után, a 100. születésnapja alkalmából emlékestet tartottak a Nemzetiben, ezt Alföldi Robi rendezte. Szőcs Géza négymillió forintot utalt ki az előadásra és egy pesti Faludy kocsma létrehozására, amit Fanny talált ki. Hatan léptünk fel, 50 000 forintot kaptam. (Nem volt rossz gázsi.) Kétmillió volt a terembér és Robi másfél milliót kapott a rendezésért, ami abból állt, hogy megjegyezte: „Lacikám, oda állhatsz, ahová csak akarsz.” Mire én Molnár Piroska mellé álltam. A Faludy kocsmára azóta sincs pénz.”

Nem szükséges ehhez a kis idézethez kommentárt fűzni, önmagáért beszél.

– Ez az eset rendkívül jól szemlélteti, hogy milyen is Alföldi valójában. Ezek szerint a színész-rendező bizony megkéri a művészetének az árát, még ha az annyiban is merül ki csupán, mint ahogy az a fenti idézetből kiderül. De azért egyfolytában szidja, bírálja a kormány kultúrpolitikáját és ha bármi okból nem kap felkérést mondjuk egy-egy filmszerepre, akkor sértődötten két ujjal mutogat a kormányra, hogy bizony ez az oka a mellőzésének – mérgelődött kicsit magában Felhévizy, majd leült kedvenc foteljába, hogy befejezze végre a hátralévő 25-30 oldalt Hobo nagyszerű könyvéből.

Borítókép: Alföldi Róbert rendező a budapesti Radnóti Színház új alternatív játszóhelye, a Kazinczy utca 21. szám alatti épület második emeletén kialakított Radnóti Tesla Labor bejárásán tartott sajtótájékoztatón 2019. október 30-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!