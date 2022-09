Orbán ismét fényes győzelmet aratott

Felhévizy Félix egy hétre elutazik Spanyolországba, egy kis pihenésre. Éppen a bőröndjét csomagolta és szortírozta, amikor hirtelen eszébe jutott, hogy a Reinfrank nénitől tavaly kapott nyakpárnáját nem pakolta még be. Kereste mindenhol azt a fránya párnát, hiszen anélkül nem tud repülőn utazni, mert megfájdul a nyaka, de sehol sem találta. Keresés közben azon morfondírozott, hogy most valóban nem fog politikával foglalkozni, csak a pihenéssel. De miközben már a fiókos szekrényének a harmadik rekeszét is átforgatta, a televízióban arról volt szó, hogy az Európai Parlament elítélte Magyarországot.

Hurrá! Immár sokadszorra látjuk, tapasztaljuk, hogy a baloldali többség hajtóvadászatot indít hazánk ellen. Elég, ha csak Tavaresre vagy Sargentinire gondolunk a közelmúltból.

A legújabb fenyítésről szóló hír a következő volt:

„Elfogadta az Európai Parlament (EP) a Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő által jegyzett jelentést. Eszerint fennáll annak a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket. A jelentést 433 igen, 123 nem szavazattal 28 tartózkodás mellett szavazták meg. Az összes jelenlévő magyar baloldali képviselő is igennel voksolt a jelentésre. […]”

A nagyobbik kormánypárt és brüsszeli képviselői természetesen nem hagyták szó nélkül az újabb igaztalan és álságos döntést.

„Miközben Európa lakosai épp az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválságtól szenvednek, a baloldali többségű Európai Parlamentnek még ebben a válságos helyzetben is az a legfontosabb, hogy Magyarországot támadja. […] Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt soha nem látott energiaválság sújtja Európát, emellett pedig az energiaárakat is az egekbe emelték. Sok európai országban áram- és gázkorlátozásokra készülnek, az árak drasztikusan emelkednek, az európai emberek elszegényednek, és az európai gazdaság visszaesőben van” – írta közleményében a Fidesz.

A kormánypárt úgy vélte, a brüsszeli baloldal újra és újra meg akarja büntetni Magyarországot, és vissza akarja tartani a hazánknak járó pénzeket.

Ez a helyzet.

Akármit is állít Donáth Anna, Cseh Katalin vagy éppen Ujhelyi István. Igenis a magyar baloldal, brüsszeli előretolt helyőrsége ismét durván elárulta a hazáját. Ráadásul pont azzal, hogy ismét az európai baloldali többségbe olvadva fröcsögtek, majd szavaztak is Magyarország ellen. Ezzel azt gátolják meg, hogy hazánk megkapja a neki járó pénzeket az uniótól, megtorpedózva, megnehezítve ezzel például azt is, hogy a tanárok megkapják a nekik szánt béremeléseket.