Kálmán, a keményvonalas

Még Kálmán Olga műsorvezető társait is meglepte a DK-s politikusnő szokatlan coming outja. Ugyanis amikor a Demokratikus Koalíció zsebtévéjében a Telexnek a műsorról írt lesújtó kritikáját tárgyalták, Kálmán amellett kezdett agitálni, hogy tőle aztán senki ne várja, hogy kibújjon a Gyurcsány-buborékból. Miután Szuhai Botond műsorvezető beolvasta, hogy a balliberális portál szerint a műsor „szerénytelen DK-propaganda, Heti hetes- és Bayer-show-köntösbe bújtatva, ám ezeknél jóval kevésbé szórakoztató”, Kálmán Olga kikérte magának, hogy bárki akár még csak a függetlenség látszatát keresse a zsebtévén.

– (Az internetes csatorna neve) DK tévé, és bár van egy vendégszékünk, de mindig DK-sok csinálják a műsort, DK szubjektív néven. Hát bocsássák meg nekünk, de nem tévedésből, hanem szándékoltan a DK-sok és a DK által képviselt érveket, véleményeket képviseljük, és nem is fogunk máshogy cselekedni – hadarta Kálmán. A gyurcsányisták kiskátéjának is beillő szóáradaton még a többiek is kissé megütköztek, Vágó István pedig rögtön árnyalni próbálta a keményvonalas szónoklatot.

– Nemcsak DK-sok ülnek itt, hanem DK-n kívüliek is, akik nem feltétlenül azért vannak itt, hogy minket cseszegessenek, úgyhogy nagyon kíváncsiak is vagyunk arra, hogy a DK-n kívülről esetleg milyen kritikát tudnak megfogalmazni velünk kapcsolatban – replikázott a szkeptikus. A „párton kívüli” vendég egyébként Kaltenbach Jenő jogtudós volt, aki a Wikipédia oldala szerint „2022-ben nyíltan támogatta a Demokratikus Koalíció és Dobrev Klára politikáját”. Vágó megjegyzésére gyorsan tisztázta is: „nem feltétlenül fogalmaznék meg (kritikát), különben nem jöttem volna ide”. Biztos, ami biztos, azért még Kálmán is odavetette Kaltenbachnak: „azért azt nem kértük, hogy mondjál kritikát”.

Kálmán Olgának a múlt csütörtöki árnyékkormányinfón elmondott szavai még sokkal pikánsabbá teszik az egész történetet. Mindössze egy nappal a zsebtévé adása előtt a DK-s honanya még nem hirdette fennhangon, hogy vérbeli propagandistának tartja magát, aki semmi olyasmit nem hajlandó mondani, ami ne simulna a pártja által hangoztatott érvekbe vagy véleményekbe. Sőt, még ő vádolt ezzel másokat. Amikor ugyanis a Mediaworks munkatársa a DK számára kényes kérdéseket tett fel a párthoz köthető lejáratóportál, az Ezalényeg.hu pénzügyi hátteréről, akkor Kálmán válasz helyett a jobboldali sajtót kezdte gyalázni, propagandasajtónak és cselédmédiának nevezve azt.

Költői kérdés, hogy Kálmán Olga valóban az az autonóm személyiség volt-e, akinek a balos közvélemény gondolta, amikor az ATV-n futó Egyenes beszédet vezette. Sokadszorra bizonyosodik be, hogy a dollárbaloldalon és a dollármédiában semmi nem az, aminek látszik.

