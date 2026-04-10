Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Poszt-trauma

A tiszás Kulja András leplezi le Magyar Péterék pánikrohamát, ez már a választóiknak is sok

Kunhalmi Ágnes-i mélységekbe zuhant a Tisza Párt webdokija.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Választás 2026 | Tisza Párt | Kulja András | Magyar Péter | 2026. 04. 10. 5:40
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerintem a Tisza Pártban is mindenki várja már a kampány végét, és túl akar lenni a választáson. Talán egész Magyarország így van vele, csak a józanabbak a folyamatos baloldali agresszió, habzó szájú fenyegetés és hazudozás miatt, a tiszások meg inkább a fáradtság miatt. Félreértés ne essék, nem hibáztatom egyiküket sem, hiszen aki nem éppen a gyurcsányi holdudvarból érkezett, az tapasztalatlanságából fakadóan fáradt el mentálisan. Nem bírják a tempót ezek, a tiszás Kulja András ékes példája ennek, pedig ő már két éve politizál, vagy legalábbis melegíti az európai parlamenti széket (már amikor persze jelen van).

Magyar Péter egykori kedvence talán azután borult meg igazán, hogy Takács Péter olyan fényesre mosta vele a padlót élő adásban egy tévévita során, hogy a legyek és a hangyák azóta korcsolyáznak rajta.

A tiszás webdokitól korábban sem állt messze a hazudozás és az álhírek tömeggyártása, de a kampány utolsó napjaira olyan mélyre süllyedt, hogy kezet foghat olyan legendásan szánalmas emberekkel, mint Kunhalmi Ágnes, Szél Bernadett vagy éppen Bangóné Borbély Ildikó. Ők voltak azok, akik a lehető legócskább hazugságokkal próbálták hülyíteni a népet, elég ha csak az MTVA épületében zajlott, kabaréba illő produkcióra emlékszünk vissza.

Néhány napja ő ült fel először a dilivonatra azzal, hogy J. D. Vance egy mondatának egyik felét levágta, majd belevisította a világhálóba, hogy az amerikai alelnök is Orbán Viktor bukását, egyben a Tisza győzelmét várja. Arra nem gondolt, hogy ez az esemény akkorát durran, hogy még a legnagyobb Orbán-fóbiások is figyelemmel követik minden magyarországi lépését, így pontosan hallják, látják, hogy Vance Orbán Viktor győzelme mellett érvel.

Nem is telt el sok idő, a kegyvesztett webdoki közösségi oldalát már a tiszás népség is elárasztotta a vegzáló kommentekkel, mondván, hogy ez azért nagyon ócska volt. 

Kulja szereti a pofonokat még a sajátjaitól is, hiszen ezt követően Orbán Viktor Ultrahangnak adott interjújából vágott ki egy részletet, hozzáfűzve, hogy a miniszterelnök is tudja: vége van, már a vereségről beszél a megfáradt öreg. Hát persze hogy arról beszélt, hiszen arról kérdezték a műsorban, hogy mi történik egy fideszes vereség esetén. Erről elfelejtett szót ejteni a spontán amnézia miatt, de a tiszás szavazók emlékeztették rá, hogy ez a lódítás mindennek a legalja.

Elhiszem, hogy a Tiszánál ez értelmezhetetlen viselkedés, de ha egy műsorban kérdeznek a vendégtől, akkor válaszol. Láttuk, hogy Kulja és Magyar Péter is hogy viselkedik kellemetlen kérdéseknél: az egyik dühbe gurul, a másik meg hisztis tiniként kiszalad az élő adásból. Orbán Viktor pedig válaszol, hiszen neki nincs mit takargatnia.

Tegnap pedig Szijjártó Péter ATV-s interjújából vágott ki egy részletet a kicsi doki, és azt hazudta, hogy Szijjártó Péter nem volt hajlandó válaszolni arra az egyszerű kérdésre, miszerint lesz-e választás vasárnap, vagy elhalasztják. A valóság az, hogy a külügyminiszter hosszasan nevetett azon a tiszás álhíren, hogy nem lesz választás, majd leszögezte, hogy fel sem merülhet ilyen eshetőség, sőt már nagyon várja a vasárnapot, mert ezt az őrületet nem akarja hallgatni még hetekig. De már ez is sok volt a tiszás szavazóknak, és tömegesen emlékeztették a kamudokit, hogy ócska mélységekbe tévedt, ezt nem így kéne.

Kulja András nem ma kezdte az ipart. Két éve magáévá tette az állítólag romokban lévő egészségügyi helyzet feltárását, csak éppenséggel minden helyszíni szemléjét követően két napon belül tételesen megcáfolták a hazugságait. Csak akkor vett vissza magából, amikor már egyre többször vegzálták a tiszás szavazók és a helyiek. Nem kizárt, hogy annyira bizonyítani akar Magyar Péternek a csúfos lebőgése után, hogy így akar visszakerülni a süteményestálhoz. Ő még nem látja, hogy ez a tál nem is létezett soha, mindenesetre a Tiszában uralkodó pánikot éppen ő leplezi le leginkább.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekértelem

Földi László avatarja

Hogy milyen jövő vár ránk a nemzetközi viharok közepette, az mindenki egyéni felelőssége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu