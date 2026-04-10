A tiszás Kulja András leplezi le Magyar Péterék pánikrohamát, ez már a választóiknak is sok

A tiszás webdokitól korábban sem állt messze a hazudozás és az álhírek tömeggyártása, de a kampány utolsó napjaira olyan mélyre süllyedt, hogy kezet foghat olyan legendásan szánalmas emberekkel, mint Kunhalmi Ágnes, Szél Bernadett vagy éppen Bangóné Borbély Ildikó. Ők voltak azok, akik a lehető legócskább hazugságokkal próbálták hülyíteni a népet, elég ha csak az MTVA épületében zajlott, kabaréba illő produkcióra emlékszünk vissza.

Néhány napja ő ült fel először a dilivonatra azzal, hogy J. D. Vance egy mondatának egyik felét levágta, majd belevisította a világhálóba, hogy az amerikai alelnök is Orbán Viktor bukását, egyben a Tisza győzelmét várja. Arra nem gondolt, hogy ez az esemény akkorát durran, hogy még a legnagyobb Orbán-fóbiások is figyelemmel követik minden magyarországi lépését, így pontosan hallják, látják, hogy Vance Orbán Viktor győzelme mellett érvel.