A tiszás Kulja András leplezi le Magyar Péterék pánikrohamát, ez már a választóiknak is sok

Szerintem a Tisza Pártban is mindenki várja már a kampány végét, és túl akar lenni a választáson. Talán egész Magyarország így van vele, csak a józanabbak a folyamatos baloldali agresszió, habzó szájú fenyegetés és hazudozás miatt, a tiszások meg inkább a fáradtság miatt. Félreértés ne essék, nem hibáztatom egyiküket sem, hiszen aki nem éppen a gyurcsányi holdudvarból érkezett, az tapasztalatlanságából fakadóan fáradt el mentálisan. Nem bírják a tempót ezek, a tiszás Kulja András ékes példája ennek, pedig ő már két éve politizál, vagy legalábbis melegíti az európai parlamenti széket (már amikor persze jelen van).
Magyar Péter egykori kedvence talán azután borult meg igazán, hogy Takács Péter olyan fényesre mosta vele a padlót élő adásban egy tévévita során, hogy a legyek és a hangyák azóta korcsolyáznak rajta.
