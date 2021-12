Törekvő bloggerkonyha: Homemade, Temesvár

A kétezertízes években szerte a Kárpát medencében a magas gasztronómia és a fősodor közötti minőségi sávban üde színfoltként jelentek meg a blogger-cukrászdák és blogger-konyhák. A lelkes amatőrök nem minden esetben nyújtanak magasabb színvonalat, mint az erős fősodor, de megvan bennük a jóra való törekvés, ami miatt az ember könnyen elnéz egy-két bakit. Problémát legfeljebb az jelenthet, ha a magas gasztronómiában megszokott áron kínálnak olyan ételeket, melyeket egy rutinos háziasszony otthon gond nélkül elkészít. Viszont a szokványos árfekvésben személy szerint szívesebben rendelek egy kreatív, technológiailag nem tökéletesen kivitelezett „blogger-fogást”, mint egy kifogástalan, de unalmas sablon-tányért.

Fotók: Borbély Zsolt Attila

A tágan értelmezett Erdélyben Temesvárra és Kolozsvárra a gasztronómián belüli trendek az utóbbi években nem sokkal azután „érkeztek meg”, hogy a magyar fővárosban éreztették hatásukat, legyen szó a prémium kézműves sörkészítésről, a távolkeleti konyhák térhódításáról, a street food forradalomról vagy a blogger-vendéglők és blogger-cukrászdák megjelenéséről. Az utóbbi műfajban a Béga parti, több, mint háromszázezres egyetemi városban a 2015-ben nyitott Homemade a vezető, reprezentatív egység.

Egyedi hangulatú, otthonosságot sugárzó étterem, amit a Facebook-oldalukon olvasható rövid bemutatkozó sorok szerint azért hoztak létre, hogy legyen egy személyességgel teli, meghitt hely a városban, ahol szezonális, újragondolt fogásokat kínálnak, évente négyszer változó menüvel.

A működtetők igencsak bátrak, bíznak magukban, amit az is jelez, hogy mindmáig nincs hívogató cégtáblájuk, ide véletlenül nem téved be senki, inkább elmegy mellette az is, aki keresi, mint ahogy az velünk is megtörtént, holott nem először tértünk be hozzájuk.

A vendégteret egy nagy befogadóképességű polgári lakásban rendezték be a magasföldszinten, de működtetnek egy hangulatos, belső nyári teraszt is. Falfestéskor markáns színeket használtak, a bútorzat nagypolgári, családias, a falon modern festmények, a világítótesteket kalitkákból alakították ki. Egyedül az asztalokat díszítő művirágok törik meg a hely hivalkodásmentes eleganciáját. Mikor először jártunk itt, kellemes jazz szólt, másodjára már valami popzene, amit kérésre lecsendesítettek, annál inkább, hogy egyedül mi voltunk az egész étteremben.

Helyi fogásokkal színezett nemzetközi konyhát visznek. Ezidőtájt kínálnak többek között klasszikus humuszt, édesburgonya krémlevest, vargányás zakuszkát, burgereket, zöldségcurry-t, süllőfilét gombamártással, erdei gombás rizottót, kacsacombot tormás céklalekvárral, grillezett sertésszüzet puliszkával, vargányamártással és sonkaporral, csokilávát és túrófánkot. A helyet a Gault Millau kalauz román kiadása „pop” kategóriában jegyzi.

A borlap csinos, mintegy negyven tételt integrál a minőségre törekvő erdélyi és Kárpátokon túli pincészetektől. A nagyipariak mellett tartanak kézműves söröket is, a kommersz tömények között találunk izgalmas párlatokat is.

Az árak értékarányosak. Előételek átszámolva 1400 és 2100, főételek 2000 és 5000, desszertek 1200 és 1600 forint kaphatóak, levesek 1600 körül.

Kiszolgálás udvarias, szívélyesnek, kedvesnek nem mondanám.

Első ízben 2017 elején jártunk itt, akkor többek között korrekt karfiol-hummuszt és élvezhető sütőtökös süteményt ettünk. A zöldségfasírt azóta is étlapon maradt, elkészítési módja sem változott érdemben. Maga a fasírt élvezhető, nem átütő, a mellé adott krumplipüré nem elég vajas, sem ízre, sem állagra nem kielégítő. Viszont finom, selymes sült paprikamártással kísérik. A mangalicatarja ízletes, állagra még javítható, korrekt sült céklasalátával és konfitált újburgonyával körítik. Mindkét fogás tálalása szemgyönyörködtető, átlag feletti.

Összességében meg voltunk elégedve a Homemade-del, bár az igazság az, hogy szint-emelkedést vártunk. Ha ezt nem is kaptuk meg, de végső soron az is teljesítményként értékelhető, hogy nem estek vissza, nem fásultak el, megmaradtak a maguk törekvő blogger-szintjén.

Elérhetőségek:

Homemade

Temesvár, Dózsa György u. 40.

Telefonszám: + 40 730 832 299

Honlap: www.facebook.com/Homemadetimisoara/

E-mail-cím: restaura[email protected]

Borítókép: Homemade (Fotó: Borbély Zsolt Attila)