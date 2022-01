Csúcsburgerek Háda Imrétől a Chili bárban

Mindez megérződött az éttermi kínálaton is, egyre több színvonalas étterem tette étlapra a hamburgert, beleértve nem ritkán a fine fining irányában kacsingató bisztrókat is, saját csúcsélményem Litauszki Zsolt Molnár B. Tamással közösen kikísérletezett burgere volt a Baltazárban, amit 2014-ben volt szerencsém kóstolni. (Film is készült a két szakember burger-centrikus együttműködéséről)

A műfaj koronázatlan királya sokak szerint - magam is közéjük tartozom - Háda Imre, aki korábban az Atakám bisztrót vezette, mely figyelemre méltó, kifinomult magyar és nemzetközi fogásokat kínáló egység volt a Batthyány tér vonzáskörzetében, a Gault Millau kalauz 2014-es kiadásában előkelő 12 pontot értek el. (12 pontnál többet akkoriban csak 31 étterem kapott, 12 pontnak pedig az Atakámon kívül további 25 örvendhetett. Magyarán a hely benne nemcsak a TOP 100-ban, de a TOP 50-ben is.)

Az Atakám sajnos tönkrement, Háda Imre pedig „Pesti burger és bár” néven nyitott street food egységet a Tompa utcában. Az sem véletlen, hogy a Gault Millau kalauz „alternatív vendéglátás” fejezetében az első megemlített hely éppenséggel az ő burgerezője volt. Sokat számít ugyanis, hogy egy street food egység megalapítója mennyire széles és mély tudásra támaszkodhat, s az is, hogy mekkora segítséget kap hozzáértő kollegáktól. Az alapítás időszakában öröm volt nézni a legnagyobb közösségi portálon, mennyien igyekeztek segíteni, Háda Imre új profilját csiszolni, javítani. A hely pár év után elköltözött a Tűzoltó utcába. Mindkét lokációban volt szerencsém megkóstolni többféle burgert is, elképesztően rafinált, jól kitalált kompozíciókat kaptunk itt is, ott is.

Öröm volt hallani a tavalyi év végén, hogy ismét lehet Háda Imre által jegyzett burgereket kóstolni a Tompa utcában, de nem régi lokációban, hanem a már hosszú idő óta működő Chili bárban. (Jómagam 2014-ben ettem a Chiliben burgert, korrekt volt már akkor is, de a húst túlsütötték, mint egyébként a legtöbb helyen. Értékeltem viszont, hogy egy fél piros habanero paprikát tűztek a burger tetejére.)

Ezidőtájt burgerek mellett quessadilla-kat kínálnak, az sem szól rosszul, de társammal együtt a fő attrakcióra voltunk kíváncsiak, legközelebb talán a mexikói slágerétel irányában is mozdulunk majd.

Számottevő hiányossága helynek, hogy nem adnak olyan sört az ételek mellé, ami akárcsak nyomába érne a burgernek. Az elvárás persze az lenne részünkről, hogy a legjobb magyar burgerek mellé a magyar sörfőzés legjobbjainak, a Brew Your Mind-nak, a Mad Scientist-nek, a Monyónak, és/vagy a Fehér Nyúlnak a söreit tartsák, lehetőleg csapon, de ha e főzdék bármely három-négy sörét dobozos/üveges változatban szerepeltetnék a választékban, már nem morgolódnánk. Mondjuk egy lagert, egy India Pale Ale-t, és egy New England India Pale Ale-t. (Erre a témára egy másik kiemelkedő burgerező, a Kandalló repült rá, ha párhuzamban vizsgáljuk a burgert és a mellé kínált söröket, akkor bizony az viszi a prímet Magyarországon. Az igen népszerű Bamba Marhában jellemzően jó a burger - bár idén nyáron a Széll Kálmán téren túlsütött húsba is beleszaladtunk - de sokat ront az élményen, hogy nem adnak üvegpoharat az egyébként korrekt sörhöz.)

A Chili Bárban az árak értékarányosak, a burgerek steak krumplival és házi majonézzel együtt 2490 és 4450 forint között kaphatók, utóbbi a kacsamájas változat, a mieink ára 3000 forint közelében volt.

Két burgert ettünk, társam gombásat, jómagam chiliset. Utóbbi esetben a buciba kerül 150 grammos Black Angus marhahúspogácsa, Cheddar sajt, házi burger szósz, római saláta, lilahagymalekvár, jalapeno, paradicsom, borsos chili szósz, és habanero karikák. (A gombásba a chilik helyett portobello gomba, petrezselymes vaj és aszalt paradicsom). Ezekben a burgerekben minden benne van, ami kell: könnyed buci, kellő nagyságú, nem túlsütött, kiváló minőségű húsból megfelelően darált, tökéletesen hőkezelt húspogácsa, harmonikus ízesítők, illetve extrák. A burgert mediumra sütve szoktam kérni, itt rábíztuk magunkat a Mesterre, aki medium-raw fokozatra sütötte. Ezt csak kérésre teszi, de nekünk megelőlegezte a bizalmat. Értékeltük. A harapásélmény pazar volt, egyedi, egyszerűen kifogástalan.

Háda Imre visszatért, burgerei pedig utánozhatatlanok.