Reggelizők a Bánság fővárosában, Temesváron

Ide bízvást elindulhatunk asztalfoglalás nélkül is, ha nem kapunk helyet a kiszemelt étteremben, akad hasonló nem messze. Hogy mást ne mondjak, három étterem is kínál jó minőségű steaket (Pepper!, Meat Busters, Grill to Chill), van a környéken három csúcsminőségű borbár (Vinto, Enoteca de Savoya, Wineguy), megannyi pizzéria, s több, a fine dining irányában kacsingató vendéglő (Vinto, La Calul Alb). S persze akad nem egy színvonalas reggeliző is. Ezek közül sajnos kettő egyelőre zárva tart, az egyik a bukaresti székhelyű Manufaktura kávézó második temesvári egysége, a másik a személyes kedvencem, a szűk választékot, de annál magasabb minőséget kínáló Roasterra. Szurkolunk az újranyitásuknak.