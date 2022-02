Nem is bagatell! Séfbisztró Kecskemét szívében

A Bagatell a séfbisztrók nem túl népes csoportját gazdagítja. Pedig milyen jó konstrukció ez: nincs feszültség a profitorientált tulajdonos és az önmegvalósításra törekvő séf között, a tulajdonos a nevét adja a munkájához és a maga bőrét viszi a vásárra. S ez érződik is. Akad persze nem egy pozitív példa (lásd Feke Zoltán Petrusát, a Dudás testvérek „Anyukám mondta” nevű éttermét, vagy Ádám Csaba sajnos tavaly bezárt, de gasztro-történelmet író Olimpiáját), viszont a modell messze nem általános. S ne tagadjuk, arra is van példa, hogy a tulajdonos és a séf egyet akar, egy irányba húzza a szekeret, aminek legszebb illusztrációja talán a balatonszemesi Kistücsök.

Fotó: A szerző felvétele

A Bagatellt két séf, Kecskeméti Krisztián és Kovács Sándor hívták életre a kétezres évek első évtizedének végén Kecskemét szívében, s az azóta eltelt idő azt látszik igazolni, hogy két dudás is megférhet egy csárdában.

A falon berámázott fotók az étterem életéből és jól sikerült, látványos fogásokról. Élő virág, só és borsdaráló a fehér abrosszal megterített asztalon. Egyik falon polc, rajta fűszeres olajok, és ecetek. A két szárnyú beltér egyik végében fekete tábla a napi ajánlattal. Az egyik falat a két séf-tulajdonos, által elnyert oklevelek fedik. Fogyasztható könnyűzene szól, megfelelő hangerővel. Ügyes térkialakítás, laminált padló, barna terítők, szolid, otthonos, feszengésmentes elegancia uralja a helyet.

Fotó: A szerző felvétele

A honlapon és a Facebook-oldalon megnyerő sorok:

A szakácsok személyesen vásárolják az alapanyagot, így mindig friss és aktuális, szezonnak vagy napszaknak megfelelő ételeket készíthetnek.

„(…) Azt is megtudhatjuk, hogy szeretnének „a magyar konyha modernizálásában, frissítésében, megújításában és a meglévő értékeink megőrzésében részt venni, maradandót alkotni.”

Az ars poetica-nak megfelelően a konyha a magyar gasztronómia hagyományaira épít, a zömmel bevált ízharmóniákat az átlagnál igényesebben interpretálja, úgy, hogy ötvözi a modern technológiákat a hagyományosakkal. Kínálnak többek között szarvasgulyást dödöllével, Ebly-búza rizottót cukkinivel, vargányával, grillezett Manouri sajttal, lazacot chilis királyrákkal, pirított zöldségekkel, wasabi-velouté-val, almás kókusz-rollt madártejjel, eperhabbal.

Fotó: A szerző felvétele

A 30 tételes borlap zömét a vezető magyar pincészetek boraiból válogatták össze. A borok elsöprő többségét adják decire is. A jobbacska nagyipari sörök mellett tartanak két minőségi magyar kézműves tételt is a Horizont főzdétől. A tömények többsége átlag feletti szintet képvisel. Maran kávét kínálnak. A nagyipari multi-üdítők mellett tartanak házi bio-szörpöket is.

Az árak értékarányosak. Előételek 2500 és 2700, levesek 1500 és 1700, főételek 3300 és 7700 forint között kaphatók. Desszertek egységesen 1400 forintba kerülnek. Kínálnak igényes kétfogásos ebédet 2200 forintért, továbbá halasat is 3300-ért.

A kiszolgálás kiváló: kedves, udvarias, motivált, szakszerű.

A Bagatell étterem minden látogatásunk alkalommal átlag feletti szintet nyújtott, elégedetten is távoztunk, ugyanakkor egy-két kisebb hiba valahogy mindig becsúszott. Legutóbb tavaly ősszel jártunk náluk. A kakukkfüves málnaleves selymes volt, kicsattanó, friss, természetes málnaíz uralta. A „libamáj, gyömbér, alma” elnevezésű kompozíciót szépen tálalták, a máj sósabbra sikeredett az optimálisnál, állagra sem volt tökéletes, az alma nyerses. A fogás összességében élvezhető, de nem teljesen meggyőző az összhatás, jobbra számítottunk. A zöldcitromos panna cotta viszont íz, állag és esztétika szempontjából egyaránt remek zárást biztosított.

A menetrendszerűen befutó apróbb bakikkal együtt a Bagatell megmarad a kedvenceim között, ahová két-háromévente visszatérek.

Annyi biztos, amit a Bagatell nyújt, az nem is bagatell…

Elérhetőségek:

Bagatell étterem

Kecskemét, Lestár tér 1.

Telefonszám: +36 76 402 553

Honlap: http://www.bagatelletterem.hu

E-mail-cím: [email protected]