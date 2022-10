Hol sörözzünk Brassóban? – 4. rész

Az utolsó egység, melyről feltétlen szót kell ejteni a brassói sörtúra keretében egy igazi kultúrkocsma, a szó legjobb értelmében.

Ezek a jellemzően egyetemisták és fiatal értelmiségiek által látogatott helyek a századfordulón oly népszerű kávéházak szerepét töltötték és töltik be a rendszerváltás utáni időkben. Többnyire olvasnivalót is biztosítanak a betérőnek, rendeznek kiállításokat, könyvbemutatókat. Ezek előfutára volt a Tilos, melyről már ejtettem szót a csíkszeredai kocsmák kapcsán. Ebbe a kategóriába tartozott a temesvári Reciproc is, amíg működött. Arad legjobb sörözője, a Joy’s nevében is hordja a műfajt, teljes neve úgy szól, hogy Joy’s pub – Cafe Literario, utóbbi szókapcsolat irodalmi kávéháznak fordítható. A nagyváradi Moszkva, a kolozsvári Bulgakov ideáltípusai ezeknek a szellemi centrumoknak, bizonyítékául annak, hogy a kulturált alkoholfogyasztás és a műveltség nagyon is összetartozó fogalmak.

Brassóban ezt a vonalat képviseli a történelmi központban a Tipografia, mely két minőségi borozó, a Terroirs Boutique du Vin és a Wine Stories by Fényes tőszomszédságában működik.

Étteremkalauzokba ritkán kerülnek be meleg ételeket nem vagy alig kínáló sör- és borbárok. Egyik kivétel a Gault Millau által „pop” kategóriában említett szóban forgó egység, mely kínál ugyan ételeket is, de a főprofil – amivel kiemelkedik Brassó vendéglátásából –, az az igen szép sörválaszték. Tény ugyanakkor az is, hogy a Tipografiát minden téren a minőségelv jellemzi, beleértve a teákat, bioleveket, forró csokoládékat, kávékat, s a kulturális programjaikat, az egyetemi tanárok részvételével zajló közéleti beszélgetéseket és a könyvbemutatókat is.