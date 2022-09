Hol sörözzünk Brassóban? – III. rész

Szüntelen kísérletezésben vannak, majdhogynem havonta jelentkeznek újabb és újabb, izgalmas, szinte kivétel nélkül csúcsminőségű főzetekkel. Belső-Magyarországi viszonylatban a Brew Your Mind-dal és a Mad Scientist-tel tudnám őket rokonítani. Előbbivel elsősorban a perfekcionizmusuk és a New England India Pale Ale irányzat iránti elkötelezettségük, utóbbival az inventivitás és permanens megújulás rokonítja őket. A Bereta és a Hop Hooligans iskolateremtő vállalkozások: minőségorientált mikro-főzdék haladnak nyomukban, melyek egyelőre bérfőzésben készítik söreiket, esetenként épp náluk, ilyen a OneTwo, az Owl, a Wicked Barrel vagy a Blackout.

A második vonalat azok a kiváló főzdék képviselik, melyeknek sörei hibátlanok, magas minőségűek, viszont márkáik stabilak, a szortiment ritkán bővül. Ide tartozik kolozsvári Hophead és a bukaresti Gound Zero.

Az általuk képviselt üzleti mintát követi, pár fokkal kevésbé átütő főzetekkel a nagyváradi Addictive brewing s a borsi Bers Nova, melyeket a harmadik vonalba sorolnék Ezek alapvetően jó söröket készítenek, de akadnak kevésbé meggyőző söreik is. Ide sorolnám a két bihari főzde mellett a kolozsvári a Kutuma-t, a Bere a la Clujt, a Klausenburgert, a bukaresti Zaganu-t, Clandestin-t és Grivita-t, a jászvásári Capra noastra-t (A Mi Kecskénk), a zimándújfalusi Zimand-ot.

Végül vannak olyan főzdék is, melyek iránykeresőknek nevezhetők, ezeknek sörei nem különösebben kiugróak, s a szortimentben mellélövések is akadnak. Ilyen a Sara, a Mustata de Bere, vagy a Cibis. A felsorolás nyilván nem teljes, azokra a főzdékre vonatkozik, melyeknek főzeteit alkalmam volt rendszeresen fogyasztani az utóbbi években.

Ebben az értelmezési keretben nem egyszerű elhelyezni a Tiltott Csíki Sörmanufaktúrát vagy a sajnos nemrég csődbement, Temesvár melletti „Clinica de bere” (Sörklinika) kisüzemeket, melyek azt célozták meg, hogy hozzáférhető áron, az előbbieknél olcsóbban kínálják termékeiket. A Tiltott Csíki állja is a versenyt a nagyokkal, azoknál valamivel magasabb árat kér, de jobb minőséget, ötletesebb marketinget, továbbá életérzést nyújt az értékrendi azonosulás lehetősége mellett. A „Harcos” márkával rokonítható ez a sörcsalád, amit előbbi képvisel a pólók, melegítők világában, azt adja a Csíki a sörök között.

Az illetékesek hallgatásba burkolóznak, de tőlük független helyi forrásom szerint, itt főzik az első részben említett legendás brassói sört, a Czellt, mely hasonló szintet képvisel.

Czell Frigyes és fiai Brassó meghatározó gazdasági szereplői volt Osztrák-Magyar Monarchia, majd Trianon után a királyi Románia idején. Gyáraikat 1948-ban államosították. A Czell testvérek Brassóban a századforduló táján három impozáns bérpalotát is építtettek, melyek ma is meghatározó tényezői a városképnek. A helyiek elsősorban a sörgyártás kapcsán emlegetik őket, ami nem csoda, a brassói és Brassó környéki gyáraik mellett sörgyáruk volt Bukarestben, Kolozsváron és Csíkszeredában, de foglalkoztak szeszkészítéssel, kereskedelemmel, bányászattal, olajfinomítással, cukorgyártással, gyapjúszövéssel is.

Brassóban a legszélesebb minőségi sörkínálatot a Czell sörmárka életre keltőinek, Tóth Lórándnak és Edömérnek az Aftar Stube nevű sörözője mondhatja magáénak. A Tóth testvérek ideiglenes megoldásnak tekintik a bérfőzést, s egy saját sörüzem indítását tervezik. Kétféle sört hoztak eddig forgalomba, szűrt és szűretlen lágert, az „eredeti recept” rekonstrukcióját célzó sörüket a Facebook oldaluk tanúsága szerint tegnap este dobták piacra.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A Czell sör reklámbrosúrájának ismertető soraiban azt olvashatjuk erről, hogy Cascade komlót használnak hozzá, ami alighanem a „hagyomány és evolúció” jegyében történhetett, hiszen ez az Egyesült Államokból származó aromakomló a hetvenes években indult hódító útjára s vált mára a Citra mellett a legelterjedtebbé az illatos komlók közül. De végső soron ahogy a receptátiratok az ételek esetében is gyakran használnak az utóbbi időben elterjedt alapanyagokat, úgy, azt hiszem, ennyi szerzői szabadság megengedhető a sörfőzésben is.

A rendkívül hangulatos, ügyesen kialakított kerthelységgel rendelkező Aftar Stube sörbárba két év után visszatérve öröm látni a sör- és ételkínálat szélesedését. Sajnos ezúttal sem volt alkalmam a konyhát mélységében megismerni, múltkor pizzakenyeret ettünk mártogatóval, ami rendben találtatott, most még azt sem, mert ebédre voltunk hivatalosak a szomszédban. Kínálnak ezidőtájt népszerű reggeliket az omlettektől a guacamole-val, lazaccal, és kecskesajttal kínált posírozott tojásig, szendvicseket, burgereket, pizzákat, pasta-kat, csirkeszárnyakat és olasz ihletésű desszerteket.

A sörkínálat impozáns. Ottjártam idején, e hónap közepén csapoltak kétféle Czell sört, tegnaptól bizonyára háromfélét, továbbá Tiltott Csíkit, Csíki (P)ipát és málnás sört, szűretlen Holsten búzát, Guinness-t és Kronenbourg-ot.

A palackos választék széles, mintegy félszáz izgalmas, kóstolásra méltó sört tartanak többek között a Hop Hooligans-től, a Hophead-től, a Ground Zero-tól, Clandestin-től, a Kutuma-tól. Az import söreik közül figyelemre méltó a Primator, a Jever, a Weihenstephaner, az Augustiner és a Hobgoblin.

Szép a whisky-választék, tucatnyi single malt skót whiskyjük van, a rumok, ginek és pálinkák között is akadnak prémium tételek. Áraik kedvezőbbek a hasonló színvonalú egységek díjszabásánál, délután 4 és 6 között még ebből is engednek 20 százalékot.

Ha Brassóban a sör mellett döntök, első utam az Aftar Stube-ba vezet és ezt javaslom mindenkinek, aki sörfogyasztásban nem elsősorban a megszokott ízeket, hanem a kalandot keresi.