Négy az egyben: „morzsa - progresszív bisztró, kézműves pékség, speciality kávé, bor

Egy csúcsminőséget képviselő étteremtől elvárható, hogy a felszolgált kenyér s az italok – beleértve a kávét – üssék a mércét. Az azonban felettébb ritka, hogy olyan szintet képviseljen egy adott egység minden profilja, hogy ezek közül bármelyik önmagában létértelmet adhasson neki.

A Morzsa nem egyszerűen a „kettő az egyben”, hanem a „négy az egyben” modellt követi. Megélhetne csúcspékségként, egyedül az, amit ebben a műfajban nyújtanak, megalapoz egy üzletet. Kenyereik, péksüteményeik ízre-állagra a legjobbak közül valók.

Emellett speciality kávét főznek, csúcstechnológiával és tudással. Kárpát medence-szerte tucatjával nyitnak olyan kávézók, melyek kizárólag ebből élnek meg, nem kínálnak sem ételeket, sem alkoholos italokat.

A nagyipar, az arctalanodás, az uniformizálódás globális jelenségkörére adott válaszként egyre népszerűbb natúr borok világából merítik a borválasztékuk nagy részét, közel ötven tételt, melyek mellett tartanak tizenhat „klasszikus” bort is, értő kézzel összeválogatva.

Fotó: A szerző felvétele

Mindemellett még a sört is a sokak által legjobbnak tartott magyar főzdétől, a szekszárdi Brew Your Mind-tól vásárolják, egyszerre hódolva a lokalitásnak és a minőségnek. (Ebben persze nyilván van egy szerencse-mozzanat is, merő véletlenség, hogy e motivált és perfekcionista csapat épp Szekszárdon működik.). Mindezek után az már természetesnek tűnik, hogy sem a tömény-, sem az alkoholmentes italok között nem találunk egyetlen kommersz terméket sem, ezek is a prémium szegmensből valók.