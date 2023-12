Brewpub a magasban: a kolozsvári Klausen Burger

A főutcán találtunk egy hangulatos helyet, a Veresszekér Biker’s Pubot, ahova alig akartak beengedni, holott záróra csak tízkor volt, a pultos hölgy úgy képzelte, hogy megnézi még kedvenc sorozatát, de vendégek ne háborgassák közben. A jogalapú érvelés hatott, de nem maradt meg a hely jó élményként. Villány a maga 1982 lakosával még kisebb város, de ott könnyebb nyitott vendéglátóegységre lelni 22 óra tájban, a magyarázat egyszerű, van kinek nyitva tartani. Tokaj, bár a fejlődés az egész borvidéken érezhető, ma sem érte még el azt a turistafluktuációt, amire predesztinált lenne adottságait tekintve.

Az igazság az, hogy több százezres nagyvárosokban is 23 órára a legtöbb egység bezár. A kivételeket meg érdemes számon tartani. Mint ahogy tudtuk a kilencvenes években, hogy a fővárosban akár éjjel kettőkor is enni lehet a háromig nyitva tartó Old Man’s Music Pubban, a vendégeit akkoron hajnali 4-ig váró Castrum Zeporában, vagy kétezres évekig non stop működő kulthelyen, a Szent Jupátban. Mára ezek sajnos bezártak, de a bulinegyedben ihatunk hajnalig egy sor egységben.

A minap Kolozsváron sétálgatva egy szombati napon, 22 óra után, azzal szembesültem, hogy azért ott is bezár vagy zárni készül a helyek többsége.

Legpraktikusabb ilyenkor a Google Mapsen tájékozódni, amely hadrendbe szedi a még nyitva tartó egységeket. Volt belőlük bőven.

Örömmel láttam, hogy a Klausen Burger, melyről esett már szó e rovatban a kolozsvári sörtúra kapcsán, éjjel kettőig tart nyitva. Ha már e sörcélpont-összefoglaló szóba került, az ott szintén megemlített Brewhouse sörhűtőjét is alkalmam volt ezúttal szemügyre venni, s megállapítani, hogy a palackos és dobozos kínálat impresszív, csupa különlegességből áll, rengeteg az import tétel. Ennek is komoly jelentősége van a sörrajongók számára, hiszen a lokális sörszcénát minden sörvadász pásztázza, egy idő után pedig egyre kíváncsibbak leszünk a külföldi márkákra. Nos, itt van miből szemezgetni.

A Klausen Burger sörfőzde és brewpub elnevezését Kolozsvár német nevéből – (Klausenburg) kölcsönözte, ügyesen játszva a szavakkal.

Felvonó visz a központi üzletház épületének negyedik emeletére, ahonnan este is látványos a panoráma.

Ahogy felérkezünk, szemben az intézmény rendezvényterme fogad, jobbra fordulva juthatunk a Klausen Burger sörözőbe. Ez is igen tágas, de sokkal hangulatosabb és csendesebb terem, mint a szomszédos bulihelyszín. Itt meghallja az ember a vele szemben ülő szavát. Sőt a szomszédokét is, örömteli volt, hogy több asztalnál is magyarul beszéltek a vendégek egymás között.

Igen, ide jutottunk, hogy a hajdan elsöprő magyar többségű Kolozsvár szívében örül az ember, ha magyar szót hall.

Az ételkínálat jócskán túlmutat az erdélyi, anyaországi és délvidéki brewpubokban megszokott választékon, amely jellemzően a semmitől a ropogtatni valókig terjed. Vannak persze kivételek is, mint a Parabolic Lazarus. (A Kárpát-medencében leginkább a Felvidéken van komoly kultúrája az étterem és brewpub műfajok összekapcsolásának. Tegyünk egyben különbséget az egy adott főzde söreire épülő márkasörözők s a brewpubok között, ahol a helyben főzött sört mérik ki.)

Kínálnak reggelire parasztos rántottát, focacciákat különféle feltétekkel, ebédre-vacsorára egy sor előételt, amelyek között izgalmasabbak is akadnak, mint például az avokádós lazactatár, a bulguros ratatouille, avagy a padlizsánkrém, amelyet a vendég kérésének megfelelően elkészítenek majonézes és majonézmentes változatban egyaránt.

Aki levessel indítana, választhat a görög csirkecsorba, a magyar marhagulyást és gombakrémleves között.

Nem hiányoznak a legnépszerűbb street food ételek sem, a burger (nomen est omen), a pizza s a pasta. Előbbi kettő a legjobb sörkorcsolyák közé sorolható, sőt meg is fordítanám, ezek mellé sokkal inkább illik a sör, mint a bor.

A főételek között is több érdekességet találunk, így Angus oldalast, kacsacombot, aranykeszeget vagy lazacfilét wokzöldséggel. A desszertrovatban a legnépszerűbb, ma már nemzetközinek mondható édességek (csokiláva, sajttorta, tiramisu) mellett feltűnik a pavlova is.

A helyben főzött sörök mellett kínálnak húszféle, zömmel erdélyi bort, köztük Balla Géza két kiemelkedő ménesi vörösborát. A whiskyk, vodkák, rumok és ginek között is több prémium tételt találunk, a koktélválaszték is figyelemre méltó.

Egy kiadós vacsora után érkeztem, így ételrendelésem két előételre szorítkozott. A csirkeszárny élvezhető volt, jobbacska csípős szószba forgatták a szaftosságukat megőrzött szárnyakat. Mellé egy hasonló édes csilis mártást adtak, ezt nem tartottam jó ötletnek, hisz az már csak a sült krumpli mártogatására volt alkalmas, a szárnyon volt mártás elég. Jobb lett volna egy majonézalapú szósz vagy egy paradicsomsalsa. Maga a krumpli csónakburgonya volt, ami a mirelittermékek felső kategóriája, de sajnos, ellentétben a szárnnyal, nem volt forró, inkább csak langyos, állagra nem adta az elvárt élményt.

Hasonló volt a helyzet az egyébként jól elkészített, ízre, állagra egyaránt meggyőző humusszal, amihez apróra vágott paradicsomot és uborkát adtak, továbbá focacciának nevezett pizzakenyeret. Utóbbi remek ötlet és szép gesztus, összehasonlíthatatlanul jobb, mint a legtöbb helyen kapott pirított nagyipari toastkenyér, de csak akkor nyújtja az optimális élményt, ha rendelésre sütik és nem órákkal korábban.

Komoly adagokat adnak, s a díjszabás is kedvező, főként, ha a lokációt is figyelembe vesszük.

A két fogásra egy pohár NEIPA sörrel 69 lejt, azaz ötezer forintot alig meghaladó összeget fizettem. A kiszolgálás kedves, szívélyes, jól szervezett.

Minden szempontot egybevetve a jelzett hibák dacára, a Klausen Burger, amely az elmúlt tíz évben hatalmasat fejlődött, kifejezetten ajánlott hely, sörrajongóknak kötelező célpont Erdély fővárosában.

Klausen Burger Brewpub & Rooftop

Kolzosvár, Wesselényi Miklós (jelenlegi román nevén Regele Ferdinand) utca 22.

Telefonszám: +40-751/023-748

Honlap: https://www.facebook.com/BerariaKlausenBurger