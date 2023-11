Kolozsvári sörtúra

A tágan értelmezett Erdélyben nem lehet dátumhoz kötni a startot, tény mindenesetre, hogy a 2010-es évek első felében itt is megjelent néhány úttörő sörfőzde és sörbár. Erdélyben, a Partiumban és Bánságban a legnagyobb sörfelhozatallal rendelkező két város nem meglepő módon a két legjelentősebb egyetemi központ, Kolozsvár és Temesvár. Őket követi Brassó, Nagyszeben és Nagyvárad. S persze Csíkszentsimon, ahol ugyan egyetlen sörgyár van csak, de az teríti egész Erdélyt és Belső-Magyarországot.

Temesvár és Brassó sörkínálatáról volt már szó e rovatban.

Nézzük ezúttal Kolozsvárt, ahol egyébként Budapest után a legtöbb sörfőző műhely működik Kárpát-medencei összehasonlításban.

Időrendben az első a 2011-ben indult Klausenburger főzde, ők ráálltak egy bizonyos szortimentre, és azt forgalmazzák több mint tíz éve. A Pils sörük Corvus névre hallgat, a Pale Lagerük az Indigen nevet kapta, az IPA-jukat Arrogantnak keresztelték, készítenek még egy müncheni barna sört, Gurun néven, illetve egy Biere de Garde-ot.

A 2015-ben induló Hophead Brewingnak is van egy kezdettől kialakult alapválasztéka ma is készítik az Opium nevű India Pale Ale, Immigrant Pale Ale-t, e két sör, valamint a Pure C volt éveken át a kínálat, de az utóbbi években ezek mellé megannyi új termék sorakozott fel, őket már a kísérletező „kraft” vonalhoz lehet sorolni.

A Kutuma sörök 2017-ben jelentek meg a piacon, talán a Dambla Ipa a legnépszerűbb közülük, legalábbis ezzel találkoztam a leggyakrabban éttermekben. A nagybányai Colonello kávézóban kóstolgattam söreiket rendszeresen. Szintén 2017-ben indult a „Bere à la Cluj” és a Blackout Brewing. Előbbi saját főzdével rendelkezik, sörei egyre meggyőzőbbek, talán legsikerültebb főzetük az Alter Ego nevű NEIPA, amit az imént említett gerillacsapattal együtt készítettek. A tulajdonos-mindenes Vígh Ferenc, akinek egy bemutatkozó videója elérhető a YouTube-on is.

A sörfőzők világa jellemzően kozmopolita, ránézésre egy kraft sörről alapesetben nem tudjuk megmondani, hogy melyik országban készült. Áll ez a Kárpát-medencei regionális élvonalra is, a temesvári Beretára, a szekszárdi Brew Your Mindra, a budapesti Mad Scientistre, az újvidéki 3birre vagy a rozsnyói Kalteneckerre. Kivételek persze akadnak Belső-Magyarországon is, a Szent András Sörfőzde például karakteresen magyar neveket ad söreinek.

A kolozsvári Clusa nemcsak a román jelleget hangsúlyozza, de Kolozsvár történelmének fontosabb évszámait felvillantó söreik honlapon olvasható címkemagyarázatainak megfogalmazói úgy tesznek, mintha a városnak nem lenne magyar múltja, mintha nem magyarok építették volna fel mindazt, ami ebben a metropolisznak ma is érték.

Az 1173 nevű sörüknek, mely Kolozsvár első írásos említéséről kapta a nevét, a honlapon szereplő leírásában megkapjuk a komplett dákoromán elméletet, mely ugyan ezer sebből vérzik, történelmi hipotézisnek is gyenge, de a román nemzetideológia alapját képezi.

Kolozsváron a Blackouton kívül több gerillafőzde is működik, ide sorolnám a telekfarki „Made In Campenesti”-et is. Annál is inkább, hogy az aprócska falu Kolozsvár mellett fekszik, egy ideig Kolozsvárhoz is tartozott a XX. század második felében. De ne feledkezzünk meg a 2019-ben induló Propaganda breweryről, valamint az egy évvel később startoló Acan Brewingről.

A minőségorientált sörözők közül elsőként a Blackout főzde csapata által működtetett Brewhouse-t említeném, melyet leginkább a temesvári Bereta Taproomhoz hasonlítanék.

Borbély Zsolt Attila felvétele

Itt is 16 csappal dolgoznak, hasonló rendszerben. Februári látogatásom idején a csapok felén saját főzeteket kínáltak, a többi zömmel kolozsvári, de akárcsak a Beretánál, némi nemzetközi kitekintés itt is van, akkor épp a dán To Ol főzde „Beer Necessities” sour IPA-ját kínálták. Több mint 30 tétel kapható palackban vagy dobozban is. Hasonló jelentőségű intézmény Beer Wall Café, ahol csapon hat sör kapható, de a palackos/dobozos választék igen széles, s nemcsak a kolozsvári főzdékre terjed ki.

Borbély Zsolt Attila felvétele

Kapható itt az Arad melletti Zimándújfaluban működő, a település nyomán Zimand néven futó főzde több söre is, s még sorolhatnám az egyéb különlegességeket. Rokonszenves megoldás, amivel több minőségi sörözőben is találkozhatunk (pl. Bereta Taproom, Temesvár, Csak a jó sör, Budapest, Kupak, Békéscsaba), hogy a máshonnan rendelt ételt el lehet fogyasztani náluk, mi több, ezt a lehetőséget ők a honlapjukon is hirdetik. 2020 elején nyitottak, szerencsére a járvány elleni drasztikus védekezés dacára talpon tudtak maradni. Ottjártam idején, idén júniusban a bodzavásári One Beer Later 0,9 százalékos IPA sörét leszámítva csak kolozsvári sörök voltak csapon, amit értelemszerűen a pozitív rovatban könyvelhetünk.

A Klausenburger főzde brew pubja a Central üzletközpont legfelső emeletén működik, 2010-ben jártam náluk, még mielőtt a saját főzésű sörökkel kijöttek volna.

Borbély Zsolt Attila felvétele

Időszerű lenne egy újabb látogatás, a világhálón fellelhető fotók alapján úgy tűnik, hogy gasztronómiai szempontból is sokat fejlődtek.

A magyar kézben levő Bleriot-ról már szóltam részletesen.

A következő fontos sörlelőhely a Planetarium, Kolozsvár talán legnépszerűbb magyar kocsmája, itt a „Bere a la Cluj” teljes szortimentjét kínálják csapon, illetve palackban. A nyár elején jártam náluk, imponált, hogy nemcsak helyi magyar sört, de erdélyi és anyaországi magyar borokat is tartanak.

Borbély Zsolt Attila felvétele

Végül hadd említsek egy népszerű, igen dizánjos, klasszikus, angol stílusú pubot, a Klausent. Széles nemzetközi étválasztékot kínálnak, főként pub-foodot, de vannak roston sültjeik és pastáik is. Több fogásuk is megdobogtathatja azok szívét, akik szeretik az érdekesebb, nem minden kocsmában és vendéglőben kapható ételeket. A fish and ship, csirkeszárnyak, burgerek mellett kínálnak többek között velőscsontot, fekete kagylót és rib-eye steaket töltött krumplival és vargányamártással. Konyhájukat érdemben még nem teszteltem, a töltött bundázott paprika alapján, amit a sör mellé rendeltem, nem akarok ítéletet alkotni. A sörválasztékuk impozáns, lefedi a teljes spektrumot, vannak nagyipari multisöreik, „félkommersz”, a nagyipar felső szegmensébe tartozó import tételeik és helyi kraft söreik egyaránt. Utóbbi kategóriában több mint harminc főzetet kínálnak, a már említett Clusa, Hophead és Klausenburger főzdék mellett több terméket is tartanak a temesvári Owltól, a bukaresti Hop Hooliganstől, illetve Zaganutól.

Kolozsvárra egyébként jellemző, hogy egy bizonyos szint felett az éttermekben szinte kötelező, hogy kisüzemi sört is tartsanak, szinte felsorolhatatlanok azok a helyek, ahol minőségi sört kaphatunk.

Annyi biztos, hogy Mátyás király városában nem maradnak szomjasak az igényes sörfogyasztók.

Borítókép: a kolozsvári Planetárium terasza (Fotó: Borbály Zsolt Attila)