Újabb feltörekvő gerilla a piacon: a Zeal Brewing

2020-tól (Covid, energiaválság, infláció) a hazai sörgyártás két tűz közé került. A koronavírus előbb a Horeca szektort lehetetlenítette el, melyet egyes főzdék direkt értékesítéssel még tudtak kompenzálni, majd jött az energiaválság, melyet követett egy irtózatos mértékű infláció, mely az élelmiszereket és így a söröket különösen érintette. Láthattuk, ahogy a nagyüzemi sörök ára is az átlagos 200 forintos szintről felkúszik 400 forintra, és ez a duplázódás, ha nem is ebben a mértékben (mert a kisüzemek féltek, hogy ekkora emeléssel elveszítik a fogyasztóikat) de a kraft sörök piacára is begyűrűzött, miközben a potenciális fogyasztók örültek ha a lakhatási költéseik mellett a legalapvetőbb (közgazdaságilag autonómnak nevezett) fogyasztásukat ki tudták elégíteni.

Azt gondolhatnánk, hogy ilyen piaci körülmények között nem jelennek meg új márkák a piacon, ám a valóság ennek ellentmond.

Több olyan gerilla márka is alakult az elmúlt egy-másfél-két évben, melyekről érdemes szót ejtenünk. Közülük most a Zeal Brewingot vesszük górcső alá, akik gerillafőzdeként alapvetően mások üzemeiben főzik le söreiket, majd azt saját értékesítési csatornákon terítik a piacon.

A ZealBrewing Kft. ugyan 2023 késő nyarán alakult meg, más szervezeti keretek között azonban már korábban is főztek együtt házisöröket, majd piaci söröket is az alapítók. Mi most kifejezetten az elmúlt félévben megjelent sörökre fogunk ugyanakkor koncentrálni, melyek részben a Reketye, részben a nemrég megnyitott Unity sörfőzdékben készültek. Maga a Zeal egyébként az angolban buzgalmat, lelkesedést jelent, ami utalhat arra is, hogy több, mint egy évtizedes házisörfőző múlttal rendelkező, elkötelezett sörfőzők állnak a cég mögött.

Első kóstolt sörük a Minden világos névre hallgató 4,7 százalékos, 29 IBU-t tartalmazó Kölsch típusú sör, mely az Untappd sörértékelő alkalmazásban 58 értékelésből 3,25-ön áll (az ötfokozatú skálán). Az ital mélyarany színnel, enyhe köddel, magas fehér habbal került a pohárba.

Illatában letisztult finom enyhén ale-es karaktereket hordoz, minimális észterességgel, mely alól a pils malátás karakter lóg ki, enyhe német nemeskomlózással.

Nagyon jó ivású a sör, melyben nagyon szép egyensúlyban van a malátás édesség és a komlós keserűsség.

Második sörük mely a poharamba került az Elmúlt Dél nevet hordozó West Coast IPA, ami a 2010-es évek klasszikusa volt a magyar piacon, és amelyek utána jó időre eltűntek, és újabban kezdenek újra megjelenni. A sör 5,5%-os, azonban csak 30-as az IBU-ja, amely ennél a stílusnál alacsonynak számít. A tétel 138 értékeléssel 3,35-ön áll jelenleg. A címke egyszerű, de nagyszerű, és nyitás után a szobát elönti a komlóaroma.

Kitöltve a nedű hasonló megjelenésű, mint az előbbi kölsch, de annál talán egy árnyalattal mélyebb a színe. A sör aromája szépen hordozza a tipikus fenyős-gyantás jegyeket, melyet kiegészít egy kis kenyérhéjas malátásság.

A komló keserűje kellemes, nem tapad, de határozottan benne van, ám a keserűséget túlkompenzálja a malátás édesség, így a jövőben érdemes lenne egy kicsit színben is elvinni a bronzosabb irányba, és jobban megnyomni a komlókeserűjét, hogy egy 50–60 körüli IBU-ja egyen a sörnek. Észtereiben egyébként egy picit pirosribizlis, szedres észteresség is jön a sörből, ami kifejezetten jól áll neki.

Végül poharamba került az Önmatt nevű stout is, mely teljesen lenyűgözött. Életem egyik legjobb stoutja. A sör 4,6%-os (ez egyébként a titok nyitja), 30 IBU-val, 74 értékeléssel (3,55 pont). Kritika, hogy nincs a sörben pörkölt malátázatlan árpa, amely a stílusnál alapkövetelmény, ám másrészt az alacsony alkohol-édességnek köszönhetően érvényesülni tud a komplex malátás alap, melyet nagyon jó érzékkel egészít ki a komlózás.

A sör rendkívül komplex. Rendkívül száraz lecsengése van, mely diós, fehércsokis, enyhén füstös karaktert hordoz, visszafogott karamell aromával, minimális komló aroma mellett.

Tipikus dióssütemény egyébként. Nagyon merész húzás a mai piacon alacsony alkoholtartalmú stoutot piacra dobni, nyilván erre utal a sör neve is „Önmatt”, ám ez sokkal inkább egy „en passant” ha sakk szakterminológiával akarunk fogalmazni, ugyanis pontosan ez az alacsonyabb alkoholtartalom teszi a sört kellemessé és finommá, egyedül a pörkölt árpa hiánya és a mélyeb észterek hiánya adhat okot kritikára, lehet, hogy érdemes lenne a sört kipróbálni egy észteresebb brit törzzsel is.

Összességében azt láthatjuk, hogy a Zeal Brewing igazi lelkesedéssel vetette bele magát a kisüzemi szektorba és egészen kiváló sörökkel örvendeztet meg minket fogyasztókat. Bízom benne, hogy a 2024-es évben még sokat fogunk róluk hallani.

Borítókép: A Zeal Brewing sörei (Fotó: a szerző felvétele)