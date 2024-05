Mindenkit vár a XII. Nemzetközi Házisörfőző-verseny május 11-én, szombaton a Főzdeparkban

Úgy írom e sorokat, mint a 2023-as XI. Nemzetközi Házisörfőző-verseny egyik kategóriagyőztese. Jómagam 2018 óta főzök söröket otthon, talán 2021 óta indulok a versenyeken, és tavaly legnagyobb meglepetésemre már sikerült elhoznom egy I. és egy II. helyezést és egy különdíjat is. Igazán különleges volt ez tavaly azért is, mert a versenyen bíraként is részt vehettem (természetesen az általam nevezett kategóriák söreit nem zsűriztem). A verseny a Covid óta kereste a helyét fizikai és átvitt értelemben is, azonban mostanra mindkét irányban révbe ért. Már másodjára lát ugyanis minket vendégül a Mad Scientist (és idén a Horizont) sörfőzde és kialakult a sörfőzőverseny mellett egy szabadtéri örömünnep is, sok-sok programmal és lehetőséggel.

Fotó: Haga Ferenc

Az idei verseny zárónapja május 11-én, szombaton lesz, így, aki még nem tudja, mit tervez arra a napra, az most már tudja. A rendezvény részletes programjai megtalálhatóak az azt szervező egyesület holnapján, azonban egy kicsit itt is fogunk belőle szemezgetni. A napon belül négy nagy előadás lesz meghallgatható, melyek között ott lesz a kisüzemi főzdék egyik kedvelt alapanyaggyártójának, a Weyermann cégnek az előadója,

de részt vehetünk a Fehér Nyúl sörfőzde ízhibatréningjén is, mely a sörökben előforduló ízhibának minősülő vegyületeket mutatja be ízlelésen és szagpróbán keresztül.

Bajkai Tibor a tisztítás és takarítás rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket, amelyről minden sörfőző tudja, hogy olyan dolog, mely a sörfőzés legnagyobb részét szokta kitenni, végül pedig a Fermentis sör- és borélesztőgyárának előadása is meghallgatható lesz.

Természetesen, mivel a rendezvénynek két sörfőzde ad helyszínt, így azok is megtekinthetőek lesznek, igaz, csak limitált létszámban, cserébe ezúttal ingyenesen.

Természetesen az üzemek sörei egész nap fogyaszthatóak lesznek, ahogy étkezésről is gondoskodtak a szervezők,

akiknek saját információs sátruk is lesz, ahol megismerkedhetünk az alapanyagokkal, mint ahogy utóbbit a Hopline sörfőzőellátó szaküzlet standjánál is megtehetjük.

Fotó: Haga Ferenc

A verseny eredményhirdetése 17 órától várható. Itt a kilenc konszolidált kategóriába sorolt sörök legjobb három helyezését elért tételek kerülnek kihirdetésre, illetve a legjobb kilenc közül választott abszolút győztes. A helyezettek rangos nyereményeket is fognak nyerni a hazai sörös és házisörös világ prominens képviselőinek és további a rendezvényt támogatók jóvoltából.

Az esemény hivatalos programjának a zárása pedig – a szokásoknak – megfelelően, a „zsákba sör” programponttal ér véget, amikor a versenyről megmaradt, de benevezett és beküldött sörökből lehet mindenkinek szabadon választania.

Mivel ekkor a részletes eredmények még nem ismertek, és a sörök anonimizálva vannak, az ember nem tudhatja, hogy egy jól vagy kevésbé jól sikerült tétel jut-e majd neki. Előbbi esetben örülhetünk a sikerünknek, utóbbiban pedig remélhetőleg hasznosnak fogjuk érezni a Fehér Nyúl ízhibatréningjét.

Találkozzunk most szombaton a Főzdeparkban!