Egyedi hangulatú sörkert, mely megérdemel egy külön utat is a Hűvösvölgybe: Kifli és kocsma

A hangulatos kerthelyiséget a sűrű árnyékot biztosító lugas alatt rendezték be, nyárestéken jellemzően foglalt minden hely, így volt akkor is, amikor legutóbb, 2024 júniusában betértünk hozzájuk. De nem is bántuk, hogy a beltérben tudtunk csak leülni, egy hely atmoszférájából ott lehet legtöbbet beszívni. A belső tér is meghitt, otthonos, megnyerő, egyfajta szalonképes romkocsma-feeling uralkodik, amit ügyesen ötvöztek ipari dizájnelemekkel.

A szerző felvétele

A sör mellé rendelhetünk rántott hagymakarikákat, tortilla chipszet, de persze elsősorban helyben sült kifliket, melyek, mint az eddigiekből is sejthető, az ételkínálat fő attrakcióját jelentik. Imponáló, hogy elviteles előrendelésre nem adnak kiflit, vállalják inkább a haszonkiesést annak érdekében, hogy helyben láthassák vendégül az érdeklődőket e különlegességgel s persze, azért is, hogy a különlegesség különlegesség is maradjon. A kifliket adják sonkával, kolbásszal, sajtkrémmel, tepertővel, illetve a nagyon meleg időszakokat leszámítva májkrémmel is, ezek közül kettő kombinálható egy adag árán belül.

A gyöngyösorosziban működő Mátra-Bacchus szőlőbirtok és pincészet borait mérik ki kedvező áron a ház boraként, ezeken kívül a balatoncsicsói Gergely borház szortimentjéből is kínálnak négy tételt, olaszrizlinget, pinot blanc-t, chardonnay-ét és rosét. A tömény italok között is több minőségi nedűt találunk, főként a rum és whisky műfajban. Csapon Heineken-termékek vannak, de tartanak öt élvonalbeli magyar kisüzemi főzdétől 15 sört, köztük olyan, Budapesten alig kapható különlegességeket, mint a Balatonföldváron működő Helka főzde Jómadár kölsche, Klein Fische nevű bajor búzája és Kelén IPÁ-ja.

A kiszolgálás kulcsmozzanat a hely működésében, többen is leírták, hogy a személyesség a hely egyik fő erénye. A pult mögött Pentz Csaba áll, aki közvetlen, kommunikatív személyiség, igazi vendéglátó.

Mi a Horizont főzde remek Hazy Queen nevű New England India Pale Ale söre mellé egy sonka-sajtkrém kombót kértünk. Örvendtünk, hogy feltétekhez adnak frissen szelt lila hagymát is. A sajtkrém és a füstölt sonka korrekt volt, nem kiugró, a kifli pazar.

A „Kifli és kocsma” az a hely, ahová jólesik visszajárni pár évente, teljesen érthető, hogy a kerület lakóiból komoly törzsközönség alakult ki néhány év alatt. Nem először jártunk náluk a minap, nem is másodjára, s bizonyára megyünk még.

Elérhetőségek:

Kifli és kocsma

Budapest, Rezeda utca 1.

Telefonszám: + 36 30 954 3912

Honlap: https://kiflieskocsma.hu



Borítókép: A szerző felvétele