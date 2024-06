Mediterrán fogások „Károly asztalánál”

Nagykároly tíz kilométerre fekszik a vállaji határátkelőtől, alig több mint 30 kilométerre Mátészalkától és Nyírbátortól. A település a Károlyiak birtokközpontja volt, fő látványossága a Károlyi-kastély, amelyről csodás fotókat találhatunk például itt, de érdemes inkább felkerekedni és egy északpartiumi, bányavidéki hosszú hétvége keretében élőben megnézni kívül, belül.

Strandja is híres-nevezetes, a 2010-es évek legelején Szatmárnémetiből ide ruccantunk ki napozni, s ezzel nem voltunk egyedül, az impozáns kiterjedésű, jól felszerelt létesítmény vonzza a közeli városok fürdőzni óhajtó közönségét. A strandon is van étkezési lehetőség, de inkább az javasolnám, hogy itt csak a hirtelen éhségünket csillapítsuk, s egy belvárosi séta keretében vegyük szemügyre az éttermi kínálatot a válasszunk ízlésünknek megfelelőt.

A nemrégiben foglalkoztam a Tripadvisor közönségének körében legnépszerűbb nagykárolyi étteremme, a Nos(z)talgiával. Most a Table of Charlest vesszük górcső alá, amely egyelőre nem rendelkezik értékeléssel az élménygyűjtő portálon, viszont egy helyi jó barátomra tanácsára ide is betértünk együtt. Ezúton is köszönöm neki a regionális szinten kimagasló élményt.

A szóban forgó meleg konyhás vendéglátóegység a „House of Charles” négycsillagos szálloda elegáns, hangulatos étterme a város szívében, szemben a gyönyörű Károlyi-kerttel. A magas belteret hatalmas ablakok világítják meg, az utcára néző két elülső terem közti átjárást impozáns, ajtó nélküli boltív biztosítja, a fából készült asztalokon jóféle olívaolaj, balzsamecet, só- és borsdaráló. Az abroszt helyettesítő, téglalap alakú vászon- tányéralátéten minőségi ét- és pohárkészlet. Nyáron jó esztétikai érzékkel kialakított, csendes belső teraszt is működtetnek, ahová nem hallatszik be a város zaja.

Fotó: A szerző felvétele

Az igényes kiállítású, kétnyelvű (magyar és román) étlapon mediterrán fogások sorjáznak, néhány népszerű nemzetközi és helyi étellel kiegészítve. Kínálnak többek között tengeri sügért párolt zöldborsóval és kapribogyós hollandi mártással, konfitált kacsacombot almás vörös káposztával és burgonyahabbal, barnamártással kísért sertéspofát, BBQ oldalast grillezett burgonyával, pastákat, rizottókat, burgert, érlelt tomahawk- illetve bélszín steaket, sajttortát és palacsintákat.

A borválaszték igényes, nagyvárosi szinten is átlag feletti, több mint félszáz tételt kínálnak, zömmel minőségorientált erdélyi és Kárpátokon túli pincészetektől, de akad a választékban anyaországi és olasz bor is. Hét nemes nedűt pohárra is kimérnek. Hatféle sörük van, zömmel nagyipari multitermékek az Asahi- és a Heineken-portfólióból, de tartanak egy Paulaner-főzetet is.

A sörárak meglepően kedvezők, a kisüveges Ursus és a Temesvári hét lejbe kerül (ez 1,40 eurónak felel meg), a Paulaner 16 lej, hasonló színvonalú partiumi helyeken ennek másfélszerese a megszokott. A tömény italok között is akadnak figyelemre méltó tételek. Öröm lenne a Zetea és a Bran gyümölcspárlatok mellett prémium székely pálinkákat is látni az itallapon, például a nemzetközi érmek sorát begyűjtő udvarhelyi Jamytól vagy a háromszéki Saint Georgius főzdétől.

A kiszolgálás kedves, udvarias, szívélyes. Mindkét fiatal pincér hölgy, akikkel szót váltottunk, magyar volt.

A bruschetta-válogatás igen komoly adag, előételképpen három ember számára is elegendő, három-három, nem kiugró minőségű pirított bagette-karika érkezik egy tányéron szépen elrendezve. Készítenek üde paradicsomosat, vargányásat sajttal besütve és érlelt sonkásat, amibe egy-egy minimozzarellát és koktélparadicsomot tűznek.

Fotó: A szerző felvétele

A fehér boros fekete kagyló jó ízű, nem főtt túl, a lé kifejezetten ízletes, tunkolásra vagy kikanalazásra csábító, az viszont érthetetlen, hogy miért van annyi törött héjú kagyló a tányérban s miért van tele a lé kagylóhéjtörmelékkel.

Fotó: A szerző felvétele

A bordírozott, majd sajttal besütött sertésszűz szárazabb az optimálisnál, lehetett volna óvatosabban, kíméletesebben hőkezelni. Ezzel együtt nem élvezhetetlen. Szépen tálalták, formázott dekorropogóssal, jó állagú mártáspöttyökkel, zöldfűszeres olajjal, tejszínes vargányamártással és jól sikerült jázminrizzsel.

Fotó: A szerző felvétele

A szokásnak megfelelően tejfellel és ízletes áfonyalekvárral kínált túrófánk ízre-állagra egyaránt ütötte a mércét. Három kisebb fánkot formáztak gyakorlottan, ügyesen, ez jobb megoldás, mint amikor egy, esetleg két méretes, esetenként nem teljesen átsült darabot tesznek a vendég elé.

Fotó: A szerző felvétele

A levél alakú ropogóssal, zsidócseresznyével és földieperrel dekorált lávasüti remek, jó minőségű alapanyagból készült, szépen folyik belül, a mellé adott vaníliafagylalt is messze átlag feletti. Összességében a műfaj egyik legjobb darabja, amit a tágan értelmezett Erdélyben az elmúlt években kóstoltunk.

Fotó: A szerző felvétele

A kisebb hibák dacára kifejezetten jó élménnyel távoztunk és azzal a következtetéssel, hogy ez az étterem megállná a helyét a Partium s a Bányavidék nagyobb városaiban, Aradon, Szatmárnémetiben vagy Nagybányán is.

***

Elérhetőségek:

Table of Charles

Nagykároly, Széchenyi utca (jelenlegi román nevén str. 1 decembrie 1918) 20.

Telefonszám: +40-755-225-588 Honlap: https://www.facebook.com/TableOfCharles/ (Lefoglalták a https://tableofcharles.ro domaint is, de ott egyelőre csak az étlap olvasható.)

E-mail-cím: [email protected]

