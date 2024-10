Erdély legrégebbinek mondott éttermében, a kézdivásárhelyi Bujdosóban jártunk

Magyar és székely konyhát visznek, de az étlapon néhány román és nemzetközi slágerfogás is helyet kapott. Kínálnak reggelire rántotta-variációkat és kétféle bundáskenyeret, ebédre és vacsorára többek között gulyáslevest, pacal- és parasztcsorbát, tárkonyos ragulevest, rókagombapaprikást, rántott gombát, -sajtot és -karfiolt, túrós puliszkát, aszalt szilvával töltött camembert-t, hatféle fogást csirkemellből, sertésbélszínt Budapest módra, zsiványpecsenyét (belsőmagyarországi étlapok szóhasználatával sertésszüzet és rablóhúst), erdélyi fatányérost, cigánypecsenyét, borjúpörköltet, miccset, hamburgert, kétféle steaket (vélhetően marhabélszínből, ezt az étlap nem pontosítja), áfonyalekváros palacsintát, barackos- és szilvásgombócot.

Meglepő, hogy két román pincészet csendes borai szerepelnek csak a választékban, az olténiai Oprisor és az erdélyi Jidvei (Zsidve) termékei. A habzók között jelenik csak meg a Martini mellett egy Törley. Az itallapról nem tudjuk meg sem az édességfokozatot, sem a minőségi kategóriát.

Miközben Székelyföldön is könnyen elérhető sokféle belsőmagyarországi bor, nem szólva az erdélyi magyar borászok kiváló nedűiről. Egy karakteresen székely-magyar vendéglőtől elvárnánk, hogy ezekre alapozza a borszelekcióját, vagy legalább ezek közül is szerepeltessen a választékban néhányat.

A szerző felvétele

A söröket a Heineken portfólióból válogatták, nemhogy kraft minőségű kézműves sör nincs az itallapon (a Jazz bisztróban Hop Hooligans-et is kínálnak), de a Tiltott Csíki Manufaktúra termékei is teljességgel hiányoznak. A töményválaszték sem tartogat meglepetéseket, pedig jól mutatna a kommersz import párlatok mellett néhány prémium székely pálinka például a sepsiszentgyörgyi Sanct Georgius vagy az udvarhelyi Jamy főzdétől.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, szívélyes. Alkalmam volt a tulajdonos feleségével is hosszan elbeszélgetni, aki körbevezetett az étteremben, megmutatta különtermeket is, s olyan apró részleteket is megtudtam tőle, mint például azt, hogy maguk főzik az áfonyalekvárt, vagy hogy úgy biztosítják, hogy legyen rókagombájuk egész évben, hogy fagyasztás helyett savanyítják.

A szerző felvétele

Lássuk a kóstolt ételeket! Ezúttal sem hagytuk ki a pacallevest, mely Székelyföldön is hódít, a székely atyafiak jól megtanulták e kultikus csorba elkészítésének csínját-bínját, nem emlékszem, hogy egyetlen kivételt leszámítva valaha rossz pacallevest ettem volna errefelé.

A leves itt is korrekt, némi ízerősítés - sózás, meg egy kevés ecet hozzáadása – jót tesz neki, de azután élvezettel kanalazzuk be az utolsó cseppig, a pacaltartalom, az adag, a lé, s a pacalcsíkok állaga kifogástalan.

A szerző felvétele

Az Orly módra készült fogas szaftos, a hal hűtőízmentes, a bunda ugyan nem Orly, de nem élvezhetetlen. Egyszerű minőségű mirelit sült krumpli és jobbacska rizs a köret. A majonéz elfogadható készterméknek tűnik.

A szerző felvétele

A hal mellett a másik főelem, a kacsacomb ízletes, élvezetes, ízre, állagra egyaránt meggyőző. Mellé finom lilakáposztát, valamint megfelelően megsütött mirelit steak burgonyát adnak.

A szerző felvétele

A túrógombóc élvezhető, kár, hogy mirelitáruból készült. Tejszínhab helyett egy gyümölcsmártás (például áfonya) jobban feldobná. Ez az egyetlen komolyabb hiba.

A szerző felvétele

Az, hogy a burgonya mirelit, mára szinte természetes, a közönség még el is várja, az pedig irreálisnak tűnik, hogy vendéglők sora nekiálljon reprodukálni a Heston Blumenthal által kikísérletezett tökéletes sültkrumplit. Viszont, hogy mirelit legyen a nudli, a sztrapacska, a túrógombóc, vagy a szilvásgombóc, az igencsak problematikus.

Teljességgel érthetetlen, miként terjedhetett el a mirelit szilvásgombóc a székely éttermekben. Először csak az volt gyanús, hogy mind a gombóc, mind a töltelék állaga eltért a házi készítésűtől, majd a formázás egyformasága szúrt szemet, meg a gombócok apró mérete. Amikor rákérdeztem két tusnádfürdői étteremben is, őszintén megmondták, hogy lényegében készen vásárolt ételt tesznek a vendég asztalára. Most meg ugyanezt kell tapasztalni a túrógombóc esetében. Az sem menti a helyzetet, hogy utóbbi a maga műfajában sokkal jobban sikerült termék.

Ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy a többi fogás nagyjából rendben volt, mi több, pont a kacsacomb volt a legjobban sikerült elem, amin a legkönnyebb elcsúszni, el is csúsznak rajta sokan.

S bármennyire is berzenkednek e szempont említése ellen a gourmet-k, egy fősodratú étterem esetében fontos szempont az ár/érték arány is. A felsorolt négy fogásra egy sörrel, fél deci Unicummal, egy ásványvízzel 195 lejt fizettünk, ami 15600 forintnak felel meg. Ezelőtt tíz-húsz évvel mondhattuk erre, hogy Erdélyben sokkal alacsonyabbak az árak a vendéglátószektorban, de mára ez eltűnt, kiegyensúlyozódott, sőt, egyes műfajokban – poharazott borok, desszertek, tengeri gyümölcsöket tartalmazó ételek – inkább magasabb a díjszabás.

Mindent egybevetve, morgolódtunk a román borok és a mirelit túrógombóc miatt, de nem távoztunk elégedetlenül.