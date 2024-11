Ki vagy te, Szent Tamás?

Területe viszonylag nagy, közel 70 hektár. Ha a világ legtöbbre értékelt dűlőinek méretét nézzük, akkor valóban nagynak tűnik, de nem teljesen egységes az a geológiai háttér, amit ezt a dűlőt alkotja. A zeolitban gazdag termőhelyek Tokaj szerte a legjobbnak mondott dűlők. Itt, a Szent Tamás magasabban fekvő részein olyan gazdag zárványosság jellemző, ami Hegyalja kevés dűlőjében található meg ilyen gazdagságban. A zárványoknak azért van nagy jelentősége a borminőség és egyediség szempontjából, mert ezek a területek rendszerint tartalékvizet jelentenek. A víz pedig hozzásegíti a szőlő gyökereit ahhoz, hogy a talajban megbújó jótékony ásványiynag tartalmat a maga hasznára fordíthassa.

Fotó: A szerző felvétele

Szepsy István karizmatikus borász. Évjárata 1951. Gyerekkorának kulisszái a szőlőhegyek voltak. Apja mellett járta azokat, s játszótértől a sportpályáig, minden a szőlőhegy volt számára. 17 éves korában szüretelték azt a szőlőt, melyből neki az örök minta, a 68-as aszúesszencia származott.

Fotó: A szerző felvétele

„A furminttal is folyamatosan próbálkozunk. Most már van valamennyi tapasztalat a saját ültetvényeinkben is háború után szelektált nagyobb fürtű klónokkal is. Korábban azt gondoltuk, hogy ezekből a furmintokból nem lehet majd komoly borokat készíteni. Most sikerült már egy-két dűlőből önállóan kóstolni tételeket és meglepően szépek, jó szerkezetűek, elég élénk savakkal, gazdag ízekkel. Fontos, hogy a levegős fürtöket adó fajtaváltozatokkal foglalkozzunk, a tömör fürt sajnos a rothadás miatt nem biztos, hogy a legjobb. Persze koncentrált lesz a bor, de ha beindulna valahol a rothadás akkor nagyon nehéz megállítani. Ezért jobbak eleve a kicsit biztonságosabb, lazább szerkezetű fürtöt adó klónok. Kell foglalkozni a szőlővel, különben nem jutunk előbbre a minőséggel. Csak a minőség folyamatos emelése lehet az az út, amit a tokaji termelőknek járniuk kell. Itt a borvidék talajainak egyedisége nem mutatható meg másként csak így, ha nagyon kicsi parcellákat és önálló fajtaváltozatokat is be tudunk mutatni. Ez csak így lesz egyedi és megismételhetetlen, utánozhatatlan. Az aszúkészítésnél is erre kell törekedni. Egy nagy aszú a komoly cukortartalom ellenére is meg tudja mutatni a különbségeket. Nagyon hiszek a furmintban és abban, hogy az édes borban is megmutatja majd a képességeit. Még van dolgunk. Haladunk előre. Hol gyorsabban, hol lassabban, de mindig előre. Nekünk magunknak is meg kell tanulnunk, melyik dűlőből mit tudunk végül kihozni. Folyamatosan meg kell mutatni, meddig jutottunk. A kísérletezés és a kóstolás adhat tudást és tapasztalatot. Amire nekünk is szükségünk van.”

Fotó: A szerző felvétele

Szepsy István szavait vélhetően senki nem vonhatja kétségbe. Boraik évek óta bizonyítanak. Mindez akkor jutott eszembe, amikor a minap tizennyolc különleges és igen izgalmas bort kóstoltunk a Szent Tamás dűlőből.

Ez a dűlő a mádi területek közül talán a leglassabban érő tételeket adja. Ennek ékes bizonyítéka volt az a 2008-as évjáratú Szepsy Szent Tamás Furmint, ami egyértelműen az este sztárja lett. Illatában-ízében visszafogott ugyan de igen rétegzett és gazdag, az elegancia magasiskolája. De közel volt stílusban ehhez a tételhez a birtok 2016-os és 2017-es tétele is. Érdekes volt összehasonlítani a 2017-es parcellaszelektált Szent Tamás 46-ost az egy évvel korábbi 2016-os Szent Tamással. Sokak szerint a nem parcellás kedvesebb karaktert hozott, a 2017-es a jóval melegebb évjárat ellenére szikárabb arcát mutatta. Minőség szempontjából mindkettő kifogástalan volt, nem kérdés.

Az est másik kiemelkedő tétele egy egészen fiatal, 2021-es bor volt. Orsolyák Attila borait kevesen ismerik. Akik viszont kóstoltak már tőle azok tudják, nem nagyon hagyja magát befolyásolni. Teszi a dolgát többnyire természet-vezérelte üzem módban és a végeredmény általában kitűnő. Most is ezt érzetük hallatlan fiatal, de kiegyensúlyozott, selymes tapintású, remek szerkezetű borában. Aromatikája visszafogott annak ellenére, hogy a bor 100% hárslevelű. Semmit nem érezni a gyakori mézes-virágos jegyekből, csupán egy leheletnyi édes almavirág illat jelzi, itt nem a furmint az úr. Tiszta, igen határozott és egyértelmű bor, csupa finesz.

Fotó: A szerző felvétele

Balassa István 2023-as Hárslevelűje szinte teljesen más arcát mutatta a fajtának és a dűlőnek is. Ez a tipikusan „azonnal beléd szeretek” kategória, nincs ember, aki ezt ne szeretné újra- és újra megkóstolni. Finom tapintás, buja díszítő ízek sokasága a közönségesség tökéletes hiányával.

Fotó: A szerző felvétele

De volt szerencsénk más pincészetektől is kiváló tételeket kóstolni, például a dűlőben a legnagyobb területtel rendelkező Royal Tokaji-tól. Ragyogóan tiszta és határozott vonalak mentén kóstolhattuk magnum palackból a 2020-as Szent Tamás Furmintot. Igen érdekes volt, hogy ugyanaz a tétel normál palackból mennyivel másabb arcát mutatta. A magnum – bár ilyen rövid idő után még nem szokott eklatáns különbség lenni a két méret között – sokkal simább, határozottabb, élményszerűbb volt. De sokak kedvence lett a 2017-es kissé érettebb tónusú, melegebb aromatikát kínáló bor is.

Remek volt Áts Károly 2021-es tétele is, határozott, nagyon ásványos és gazdag, komplex, finom hordóhasználattal, pengeéles vonalakkal.

Sajnos a dűlő édes boraiból csak három jutott az estére, de számomra a 2016-os Royal Aszú a kóstoló egyik legszebb tétele lett. Elevensége, bujasága, savainak határozottsága a legszebb aszú-élményt képes adni.

Valójában a sor teljes egészében egységes volt, nem panaszkodtunk. Egy dolgot érdemes megjegyezni, ami oly sokszor bebizonyosodott már: jobb a jónak elrontója. Az idézet Rohály Gábortól való.