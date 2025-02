Egyetlen hozzávaló, amitől puhább és légiesebb lesz a fánk

Van, akinek a szalagos fánk, másnak a csöröge, megint másnak a képviselő fánk a kedvence. Akármelyiket is szeretjük, jó eséllyel január-február táján, a farsangban elkészítjük, hiszen hagyományosan ez a fánksütés ideje. Ennek oka, hogy a farsang után a böjti időszak következik, arra készülvén a régiségben ilyenkor többnyire laktató, húsos, zsíros fogásokat fogyasztottak – a desszertek közül a fánkra esett a választás. Napjainkban a szalagos fánk mellett népszerűek a „könnyedebb” változatok is, például a túrófánk, az almafánk vagy éppen a joghurtos kanalas fánk.

A klasszikus szalagos fánk mellett több változat is elterjedt már

Fotó: Mindmegette

Fánksütési praktika: ettől lesz még finomabb a fánk

A fánk tésztájába hagyományosan ugyanaz kerül, mint egy akármilyen kelt tésztába, csak más arányokkal dolgozunk. Ám ahhoz, hogy tökéletes, légiesen könnyed, és ami a legfontosabb, másnap is puha legyen a fánk, szükség van egy nem mindennapi összetevőre – írta a Mindmegette. Mint kifejtik, ha egy kis pálinkát vagy rumot teszünk a tésztához, a sütemény nemcsak kevesebb zsiradékot vesz majd fel sütés közben, de sokkal ízletesebb és puhább is lesz. Azt javasolják, használjunk olyan, magas alkoholtartalmú italt, melynek kedveljük az aromáját, ugyanis plusz ízt is ad majd a fánknak.

Mint a Mindmegette maestrója és sütimestere, Farkasinszki Ildikó elmondta, az alkohol szerepe az, hogy kicsapja a felesleges zsiradékot, így nem szívja meg magát a tészta, és még másnap is jó ropogós lesz a sütemény. Fánkokhoz ő a rumot ajánlja, míg a töpörtyűs pogácsához vagy egy hájas süteményhez a fehér bort javasolja.

@mindmegette.hu Legyen szó szalagos fánkról, tepertős pogácsáról vagy szilvás hájasról, mindegyik tésztájába kell egy kis alkohol, rum vagy bor. Okkal kerül ez a tésztába, Farkasinszki Ildikó el is árulja a praktika titkát, amit a cukrászok már régóta alkalmaznak. #fánk #hájastészta #pogácsa #alkohol #rum #bor #praktika #süti #sütés #sütisuli #mindmegette ♬ eredeti hang – Mindmegette.hu - Mindmegette.hu

Tökéletes szalagos fánk receptje

Ha még nincs bejáratott receptünk, ezt a szalagos fánkot érdemes lehet kipróbálni:

Hozzávalók

50 dkg liszt

2 dl tej

4 dkg porcukor

3 dkg élesztő

4 db tojássárgája

6 dkg vaj

1 tk vanília kivonat

1 ek rumaroma

1 db citrom (reszelt héja)

1 csipet só

olaj a sütéshez

Elkészítés:

A szalagos fánk elkészítéséhez a lisztet egy nagyobb tálba tesszük. A közepébe lyukat fúrunk, és beleöntjük a langyos tejet. A tejbe tesszük a porcukor felét, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és rátesszük a maradék porcukrot. Hozzáadjuk a tojássárgákat, a felolvasztott vajat, a vaníliakivonatot, a rumot és a sót. Összedolgozzuk, és addig gyúrjuk, amíg sima tésztát kapunk. Letakarjuk egy konyharuhával, és meleg helyen 1 óra alatt a duplájára kelesztjük.

Ha megkelt, lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, és köröket szaggatunk belőle. Ezután letakarva további 15 percig pihentetjük. Egy mélyebb serpenyőben annyi olajat hevítünk, hogy a fánkok "derekáig" érjen, vagyis ne érjenek majd a serpenyő aljára sütés közben.

A fánkok közepét benyomjuk, majd kis adagokban, a lyukas oldalukkal lefelé sütni kezdjük, és lefedjük. Ha megsültek, megfordítjuk, és fedő nélkül készre sütjük. A megsült fánkokat papírtörlőre szedjük, majd ízlés szerint porcukorral és lekvárral tálaljuk.