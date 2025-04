Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

Márai Sándor: Füveskönyv 68 - Az ünnepekről

***

Kinek-kinek mást és mást jelentenek az ünnepek. Mára sajnos a HÚSVÉT lényege többnyire elkerüli a magyarokat. Nagy kár, de ez egy másik történet. Valamiféle ünnepet viszont szinte minden család kerít magának többnyire tavasszal, megújulással, pogány gyökerekre építkezve. Ez alapvetően jó, mert legalább van alkalom arra, hogy leüljünk egy kis csevegésre. Talán beszélgetésre is futja az időnkből. Jó lenne, ha így lenne. Ami szintén elengedhetetlen, az az ünnepi asztal. Étellel-borral. Számomra más nem képzelhető el – mármint valamiféle bormentes asztal. Mert a bor jó esetben jó. A szívvel készített étel is jó, még ha ízben vagy állagban nem is felel meg az éttermi elvárásoknak. Az együttlét, az odafigyelés és az adás öröme jó, ha ott van velünk. Az sem baj, ha a sonka kicsit sós vagy netán kemény.

A napokban Tokajban jártunk egy kisebb csapattal. Ez sokaknak nem újdonság, valójában nekem sem, hiszem évente többször járom végig ezt az utat. Amiért ez most talán mégis több volt egy egyszerű borvidéki látogatásnál az a társaság, a nyitottság, a profizmus és elkötelezettség együttes jelenléte.

Mindenki tudja, hogy Tokaj épp úgy komoly gondokkal küzd, mint a többi huszonegy borvidék. Vagy az olasz, francia, német bortermelők. Mert valahol, valakiknek az érdekei nem támogatják a jó minőségű borok, a gyökerekhez hű termelők tovább élesét. Ez nem csak magyar probléma. Épp ezért felemelő olyan emberekkel tölteni három napot, akik nem a negatív oldalát látják csak egyre szomorúbbnak tűnő jövőnknek. Akik mindkét oldalon – termelői és fogyasztói – felveszik a kesztyűt. Remek borok, kitűnő beszélgetések, hosszas tanulás és igazi receptív borkedvelők körében elfelejtjük a ránk nehezedő nyomást. Úgy éreztem, szinte kaptam egy megelőlegezett FELTÁMADÁST, hangozzék ez bármilyen patetikusan is.

A szerző felvétele

A Gróf Degenfeld Birtokon Sulyok Balázs borásszal belekóstolhattunk a legjobb értelemben vett eladható Tokajba. Friss, egyértelmű és tiszta boraik remek ár-érték aránnyal az igazi megfizethető komoly minőséget képviselik. Alkoholmentes alternatívaként értékelhető verjus és must is készül náluk. Természetes, szőlőből van, kiválóan használható, kínálható alkoholt kerülő fogyasztók számára. Lehet belőle koktél, nyári ital anélkül, hogy meg kellene akár az alapanyagot, akár magunkat erőszakolni. Orsolyák Attila nagyívű, egyedi, igen koncentrált szépséges borai kezdetektől fogva ott vannak a tokaji legjobbak között. Kár, hogy kevesekhez jutnak el ezek a tételek. Bott Juditról már sokszor leírtam, de vélhetően nem elégszer. Férjével, Bodó Józseffel ketten hordozzák hátukon a jókedvű adakozó puttonyát, mindezt mosolyogva, nem mindennapi teherrel abban a puttonyban. Bodrogkeresztúron nem olyan régen nyílt egy remek hely, a Karám. Tipikusan „halat, vadat” kínáló hely, szép környezetben, odaadó személyzettel.

Szepsy István társaságában eltölteni egy fél napot számomra annyit jelent, hogy megkapjuk Tokaj lényegének eszenciáját. Az a bizonyos alfa itt gyökerezik. A kőzetekben, a hegyekben, a tőkékben, a szőlőfürtökben és az emberekben, akik ezekért lehajolnak. István gondolatai, tapasztalata, tudása mindannyiunk számára kincs. Ezt a család is tudja és ennek megfelelően alakítják életüket. Köszönet érte. Számomra amúgy ez az igazi hungarikum.

Szarka Dénes Mádon egyre tisztább és határozottabb vonalat képvisel boraival. Mai kínálata selymes tapintású száraz furmintokat, kecsesen vibráló édesborokat és a Szarkaláb Bisztróban hallatlan finom fogásokat jelent. Érdemes megkóstolni! Akárcsak a mádi Barta és Demetervin pincék borait. Mindkét birtok rendkívüli termőhelyeken termeszti kézi módszerekkel a szőlőt, amit aztán hasonlóan kézműves módon dolgoznak fel. Kínálatuk és stílusuk nem véletlenül hasonló: Mád legjobb dűlőiben vannak a szőlőik. A Demetervin a Király, Úrágya, a Barta Pince a Király és Kővágó dűlők termésével dicsekedhetnek. Egy jó mádi nap után mindenki elég rendesen képes megéhezni, de ma már van hová fordulni az éhes csapatnak. Kardos Gábor a főút mellett házias és igen szerethető konyhát visz.

A Máriásy Birtok mintaként szolgálhatna sokaknak, akiknek befektetni való tőkéjük van. A mértékletesség mellett szigorú szakszerűség, letisztult tárgyak és gondolatok körében születnek zseniális borok és pezsgő. Bacsó András persze már bizonyított annak idején a Tokaj Oremusnál is – ez itt most más történet.

A szerző felvétele

Végig az volt az érzésem, hogy ő a remek befejezések embere. Megtaláltam nála azt az ómegát, ami a borokban hordozza

Tokaj lényegét. Ahová el kellene jutnia sokaknak, de egyelőre nem találják a megfelelő utat. Pedig sokszor az az érzésem, nem kellene túl messzire menni. Csupán el kellene látogatni egyik-másik szomszédos pincészethez. Nyitott szemmel, tiszta ízlelőbimbókkal. Lehet, hogy nem is annyira bonyolult a képlet. Nyitottság, tökéletes szőlő, tiszta és egyértelmű gondolatok, tiszta pince.

Mindezekről hamarosan bővebben is olvashatunk majd a meszarosgabriella.hu oldalon.

Áldott Húsvétot!

A szerző felvétele

***

Gróf Degenfeld Édes Szamorodni Sárga muskotályból 2024

Ez a hordóminta levett a lábunkról. Ritkán szoktam a muskotály boraiért ennyire lelkesedni, de ezt most nem lehet nem megemlíteni. Természetesen nincs még palackban, de már most is kitűnő ízeket hordoz. Savai lendületesek, a cukortartalom szinte elvész a fajta üde gyümölcsössége mellett, mégis kínálja a legbujább édesborok finom gazdagságát.

Szepsy Nyúlászó Furmint 2021

Ezt a dűlőt vélhetően mindenki ismeri, aki Mád felé veszi az irányt. Agyagos, törmelékes vulkáni tufa adja a hátteret, amit le sem tagadhatna ez a bor. Tiszta furmint, mint minden Szepsy száraz bor. Illata már lekerekedett, gazdagon fűszeres, visszafogott hordós jegyekkel. Szájban sima és szinte puha tapintású, tartós és hosszú. Aromatikájának visszafogottsága miatt annyira elegáns.

Orsolyák Attila Rány dűlő 2023 hordóminta

Két különféle hordóból is kóstolhattuk ezt a tételt. A Rány dűlő bizonyos területeinek hallatlan ásványosságáról már bizonyára mindenki hallott – jó esetben volt is hozzá szerencséje. Ez a bor tiszta hárslevelű. Összesen három hordónyi készült belőle,

