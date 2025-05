Betilthatják a gyorséttermek reklámjait, szigorításra készülhet az Európai Unió

A reklámoknak nagy ereje van. Legyen az egy poszter a buszmegállóban, egy szignál a rádióban vagy a sorozatot megszakító több tíz perces szünet a tévében, ezek mind-mind befolyásolják a vásárlási és fogyasztási szokásainkat. Leggyakrabban gyógyszerreklámokkal találkozunk, de a gyakoriságot tekintve versenyben vannak még az autókat, pelenkákat, kiskereskedelmi akciókat és a gyorsétteremek új ételeit hirdető reklámok is. Ez utóbbiak nagy számban a fiatalokat célozzák, és ha egy gyerek akar valamit, a szülők sokszor beadják a derekukat. Ugyanakkor az Európai Elhízási Kongresszuson nemrég ismertetett új tanulmány szerzői szerint a gyorséttermek reklámjai médiatípustól függetlenül hozzájárulnak a fiatalok többletfogyasztásához.

A gyorséttermek reklámjai is növelik az elhízás kockázatát / Fotó: Pexels

A reklámok és az elhízás kapcsolata

Azok a 7 és 15 év közöttiek, akik mindössze 5 percnyi gyorséttermi reklámot láttak vagy hallottak, átlagosan napi 130 kalóriával többet fogyasztottak – állítja egy új kutatás. „A magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszerek marketingjének még rövid idejű kitettsége is túlzott kalóriafogyasztáshoz és potenciálisan súlygyarapodáshoz vezethet, különösen azoknál a fiataloknál, akik fogékonyabbak a reklámokra, és akiknek étkezési szokásai befolyásolják egész életükre kiterjedő egészségüket” – idézte az EurekAlert a tanulmány vezető szerzőjét, Emma Boylandot, a Liverpooli Egyetem professzorát.

A kutatás során megvizsgálták azt is, hogy egy adott termék, azaz például hamburger vagy magának a gyorsétteremláncnak az imidzsfilmje, azaz reklámja is befolyásolja-e a fiatalok étkezési szokásait.

A tanulmány szerzői azt tapasztalták, hogy mindegy, miről szól a reklám, ha az egy gyorséttermet propagál, tele szép ételfotókkal, hangulatokkal, érzésekkel, máris kihatással lehet az aznapi kalóriabevitelre.

Az elemzés megállapította, hogy a magas zsírtartalmú, cukor- és sótartalmú élelmiszereket tartalmazó reklámoknak való kitettség után a gyerekek több nassolnivalót (+58,4 kcal), több ebédet (+72,5 kcal) és összességében több ételt (nassolnivaló és ebéd együttvéve (+130,90 kcal) fogyasztottak, mint a nem élelmiszer jellegű reklámoknak való kitettség után.

Az Európai Unió döntéshozók jelenleg is vizsgálják, hogyan lehetne szabályozni az egészségtelen élelmiszereket és ételeket népszerűsítő reklámok megjelenését, szóba kerülhet az esetleges korlátozás is, ugyanis ez a tanulmány is bizonyítja, hogy hozzájárulnak az egyre nagyobb gondot jelentő gyerekkori elhízáshoz.