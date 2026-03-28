Erdély ízei a szentendrei Skanzenben

A kétezres évek legelején, midőn a Rohály-Mészáros házaspár jegyezte Borkalauzzal s az Alkonyi László által szerkesztett Borbarát magazinnal a kezünkben baráti, illetve családi körben nekifogtunk a magyar borvilág dzsungelét feltérképezni, egyik kedvenc programunk a szentendrei Skanzenben megtartott Újborfesztivál volt.

Nem azért, merthogy itt kóstoltuk volna a legjobb borokat, annál is inkább, hogy az újborok messze nem tudják felmutatni azt a komplexitást, amivel egy érett, ereje teljében levő bor jó esetben rendelkezik. S nem is azért, mert ez lett volna a legjobb borászok legnagyobb felsereglése, hiszen itt azok jelentek csak meg, akik készítettek egyáltalán újbort Szent Márton napjára, november 11-re, az újbor ünnepére. Hanem azért, mert egyrészt itt autentikus népzene szólt, másrészt pedig varázslatos helyszín nagyon sokat át tudott adni a magyar paraszti kultúra szakralitásából.

Volt persze, akinek ez csípte a szemét, akadt belpesti tollforgató, önjelölt borszakértő, aki kifogásolta, hogy miért kell úgymond egy borfesztivált a „Repülj páva” stílusában megrendezni, de ki törődött az ilyen fanyalgókkal, amikor évről évre ugyanazon a rendezvényen kóstolhatta egy csodálatos helyszínen a legjobb magyar újborokat, úgy, hogy a legtöbb esetben maga a borász állt a stand mögött, legyen szó az 1996-os Év bortermelőjéről, Polgár Zoltánról, az 1997-es Év bortermelőjéről, Bock Józseftől, aki Förhénci Horváth Gyulával közösen igen sokat tett a Márton nap kultuszának újjáélesztéséért, vagy Dúzsi Tamásról, aki a borászat Kossuth díját két évtizeddel később, 2014-ben vehette át.

Úgy vélem, hogy jobb helyszínt nem találhatott volna Trucza Adorján, az erdélyi gasztroforradalom fáklyavivője arra, hogy a nehezen megközelíthető, de ennek dacára átütősikert aratott gyímesi Skanzenből kimozdulva Belső-Magyarországon is bemutassa az érdeklődőknek, hogy mit tudnak ezidőtájt a székely vendéglátás legjobbjai, valamint a törekvéseiket támogató, az autentikus helyi ízeket korszerű tálalásban prezentáló, s korszerű technológiával rekonstruáló progresszív román és belmagyar műhelyek. Mert a magyar vendéglátás minőségelvű megújulásának olyan kulcsfigurái, mint Bíró Lajos, a szakma fenegyereke, Tóth Szilárd, a Michelin csillagos Salt konyhafőnöke vagy Thür Ádám, a Michelin ajánlással rendelkező debreceni Ikon séfje. Másik oldalról pedig például Alex Petricean, a Noua étterem séfje, a román konyha egyik megújítója, akit Szentendrén is köszönthetünk, már évek óta részvevője Adorján rendezvényeinek.