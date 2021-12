A Bayern München megtörné az oltást megtagadó játékosait

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting és Michael Cuisance. Ők öten a „fekete bárányok” a Bayern München csapatában, akik eddig nem akarták beadatni maguknak a Covid-vakcinát. Most a német rekordbajnok a pénzük megvonásával törné meg őket, s ezzel tenne pontot az ügy végére.

A Bayern már közölte a játékosokkal, hogy ha valaki úgy kerül karanténba, hogy nincsen beoltva, annak a kihagyott edzések és meccsek idejére megvonják a fizetését. Jelenleg az öt oltatlan labdarúgó karanténban van, mert érintkeztek olyan személlyel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje.

A fizetésmegvonás nem minden. Az oltatlan labdarúgók nem szállhatnak meg azonos szállodában a csapattal, és külön kell utazniuk. Hogy ennek mi értelme, amikor aztán egy öltözőben foglalnak helyet és együtt futballoznak a pályán, rejtély.

Mindenesetre a hírek szerint az érintett futballistákat elsősorban az bosszantotta fel, hogy a fizetésmegvonásról szóló döntést kiszivárogtatták. Vannak köztük olyanok, akik elfogadták a döntést, mások viszont jogi lépéseket fontolgatnak.

A döntés állítólag már a múlt héten megszületett, ám híre csak napokkal a Bayernnek a kiesés elől menekülő Augsburg elleni kínos, pénteki bajnoki veresége után kapott szárnyra. Azon a meccsen Kimmich már nem léphetett pályára, ő már akkor karanténban volt. Gnabry viszont kezdő volt, Musiala és Choupo-Moting csereként játszott, Cuisance pedig a kispadon ült.

– Mindenki azon volt, hogy megoldjuk a koronavírus-oltás nehézségeit, kerestük a megoldást, de ez nem működött. Talán most majd sikerrel járunk – beszélt némileg fenyegetően Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern korábbi ügyvezetője. Eközben a sportigazgató, Hasan Salihamidzic is kifejezetten szorgalmazza, hogy a játékosok legyenek beoltva.

– Azoknak, akik nem oltatták be magukat, meg kell érteniük, hogy jóval nagyobb az esélye annak, hogy így meccsekről maradnak le, mintha be lennének oltva – magyarázta Julian Nagelsmann vezetőedző is.

Az ügy azért is érzékeny, mert a 90 millió euróra tartott Kimmich nemcsak a Bayern, hanem a komplett német futball legértékesebb játékosa jelenleg, de Gnabry is alapember klubjában és a válogatottban egyaránt, Musiala pedig mindkét helyen a jövő egyik fényes csillagának számít.

Az egyre növekvő nyomás ellenére Kimmich eddig kitartott az álláspontja mellett, miszerint ő nem oltás- vagy vírustagadó, egyszerűen csak túlságosan kevés információt ismerni a vakcinák hosszú távú hatásáról, ezért nem tud felelősségteljes döntést hozni. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy egy nap mégis beadatja az oltást.

Dárdaiéknál is szigorítanak Ma jelent meg a hír, hogy a Hertha is azt az intézkedést hozta, hogy az oltatlan labdarúgói nem kapnak fizetést a karantén idejére. Nem tudni, hogy Dárdai Pál csapatában ez hány játékost érint, a sajtóban csak annyi jelent meg, hogy a keret nagy része már megkapta az oltást.

Borítókép: Joshua Kimmich (hatosban) egyelőre nem játszhat (Fotó: Reuters/Andreas Gebert )