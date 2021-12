A Doktor, a Villám meg az ufó immáron ugyanabban a klubban

Tizedik helyezettet még nem ünnepeltek meg annyira, mint Valentino Rossit a MotoGP idényzáróján vasárnap. A futamot a ducatis Francesco Bagnaia nyerte meg, a világbajnoki címet már korábban bebiztosította a francia Fabio Quartararo, de ezúttal a győztesek csak mellékszereplők lehettek. Minden szem a pályafutása utolsó motorversenyét teljesítő Rossira szegeződött Valenciában. A 42 éves olasz befejező köre alatt állva tapsoltak a nézők a lelátókon, a kockás zászlóval pedig a brazilok kétszeres aranylabdás labdarúgója, Ronaldo intette le őt.

Miért pont ő? Rossi kedvenc futballcsapata az Internazionale, amelyben a világbajnok csatár 99 meccsen 59 gólt szerzett. Először 1999-ben találkoztak, amikor Ronaldo egy Inter-mezt ajándékozott Rossinak, aki abban az évben lett bajnok a 250 köbcentis kategóriában. Előtte a 125 köbcentiben is nyert egyszer, majd a királykategóriában, a MotoGP-ben 2001 és 2009 között hétszer volt bajnok. Az összesen kilenc világbajnoki címével a gyorsasági motor legendás alakjává vált.

Valentino Rossi utoljára tizedik lett, de bajnokként ünnepelték. Fotó: AFP/Jose Breton

Miután az utolsó futama után Rossi leszállt a motorról, hírességek búcsúztak tőle. Kis túlzással fél Hollywood leborult a „Doktor” lábai előtt, akit Tom Cruise, Chris Hemsworth és Keanu ­Reeves is méltatott. S nemcsak ők, hanem a sportvilág sztárjai is, beleértve a teniszcsillagokat, Roger Federert és Rafael Nadalt, az F1-es Lewis Hamiltont vagy az olasz futball-világbajnokokat, Gianluigi Buffont és Andrea Pirlót.

Az utóbbi évek már nem az idősödő Rossiról szóltak a MotoGP-ben, idén a bajnokság 18. helyezettjeként zárta le a pályafutását. Búcsúzóul mégis olyan, vagy talán még nagyobb ünneplésben részesült, mintha újra világbajnok lett volna, ami mindent elmond a nagyságáról.

Technikai sportokban az elmúlt tíz évben a Formula–1-től másodjára 2012-ben, s akkor már végleg elköszönő Michael Schumacher volt hasonló jelentőségű visszavonuló. Ayrton Senna halála után a német lett a száguldó cirkusz arca, a 90-es évek közepén a Benettonnal nyert két világbajnoki címet. Aztán a Ferrarihoz igazolt, amelynek több mint húsz év után az első bajnoka lett 2000-ben.

Zsinórban ötször végzett az élen a Ferrarival, hétszeres világbajnokként vonult vissza először 2006-ban. Négy évvel később, 41 évesen visszatért a Mercedes színeiben, de nem tudta megismételni korábbi eredmé­nyeit, három idény alatt csupán egy verseny után tudott dobogóra állni, a búcsúévadjában.

Schumacher kilenc éve vonult vissza, s nyolc éve alig tudni róla valamit. Fotó: Jens Büttner

Ugyan a legfontosabb rekordjait Hamilton mostanra beállította (vb-címek) vagy megdöntötte (futamgyőzelmek, pole pozíciók), Ross Brawn elmondása szerint a 2013-as síbalesete óta a nyilvánosság elől eltűnt Schumacher sokat tett a mercedeses éveiben azért, hogy a márka – és vele együtt Hamilton – dominanciát tudjon kialakítani. A Formula–1-nek ez idáig 33 különböző világbajnoka volt, de olyan, akinek a neve fogalommá vált, csak néhány – az egyikük kétségkívül Schumacher.

Bár motoron Rossi és autóban Schumacher is száguldozott, a világ le­ggyorsabb emberének a legtöbben Usain Boltot nevezik.

– Csak egyszer volt lassú, amikor tíz nappal a kiírt időpont után született

– mondta fiáról Bolt édesanyja. Találó megállapítás, hiszen a jamaicai sprinter nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok.

A Villámnak becézett Bolt 2017-es visszavonulása szebben is elsülhetett volna: élete utolsó versenyén, a 4×100-as váltóban megsérült, a földre rogyott, a távot be sem fejezve búcsúzott. „Valaki azt mondta nekem: Usain, ne aggódj, Muhammad Ali is elbukta az utolsó összecsapását” – idézte fel Bolt önmagát is vigasztalva. Valójában a mai napig verhetetlen: százon (9,58) és kétszázon (19,19) is övé a világrekord, amelyek az atlétika valaha volt legismertebb alakjává tették.