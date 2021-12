Csak egyetlen szint hiányzik, jövőre azt is megugraná

2020 áttörést jelentett: az Australian Openen lejátszotta első GS-elődöntőjét, majd a US Openen a fináléba is bejutott. Ott azonban kétszettes előnyből elbukott Dominic Thiem ellen, ami ismét felerősítette a kételyeket a német játékossal szemben.

Grand Slamet idén sem nyert, az év második felében azonban parádézott. Wimbledon óta hét tornán indult, ezek közül négyet megnyert, így a férfi teniszezők közül a legtöbb, hat ATP-szintű trófeát ünnepelhetett idén, miközben egyetlen döntőt sem veszített el. Novak Djokovicstól ő vette el az olimpiai bajnoki cím lehetőségét, miután szett- és breakhátrányból fordítva legyőzte a tokiói elődöntőben. A vasárnap véget ért ATP-világbajnokságot pedig úgy nyerte meg Zverev, hogy a döntőbe jutásért ismét a világelső szerbet, a fináléban pedig a ranglistán második helyezett Danyiil Medvegyevet győzte le.

– Tokióban egyszer csak összeállt a szervám, ami előtte Wimbledonban még a vesztemet okozta. Nagyszerű évet zártam, egyedüliként nyertem két mesterversenyt, olimpiai aranyérmes és világbajnok lettem. Egy szint hiányzik már csak, remélem, jövőre a Grand Slam-trófea is meglesz – fogalmazott Zverev, aki Torinóban zárta a versenyszezonját, a Davis-kupa világdöntője helyett már rápihen a 2022-es idényre.

Tavaly Medvegyev nyerte meg az ATP-világbajnokságot, arra a sikerre építve pedig idén megszerezte első Grand Slam-trófeáját is. Az idény második felében mutatott sorozat arra utal, hogy most már Zverev is valóban készen áll erre a szintlépésre.

Borítókép: Alexander Zverev (Fotó: Alexey Filippov)