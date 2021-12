Alexander Zverev nem vigyázott a vb-trófeára

Alexander Zverev hosszú rossz sorozatot szakított meg vasárnap: legutóbbi négy mérkőzését elveszítette a US Open-bajnok Danyiil Medvegyev ellen, az egyiket alig néhány nappal a vb-döntő előtt, az évzáró torna csoportkörében.

A finálé azonban Zverevé volt: a német játékos taktikát váltott, többet tartotta a tenyeres oldalon a labdát, és hatékonyabban is adogatott ellenfelénél.

Miután az elődöntőben Novak Djokovicsot győzte le a német játékos, a fináléban pedig Medvegyevet, 1990 óta ő lett az első teniszező, aki úgy nyerte meg az ATP-vb-t, hogy az utolsó két mérkőzésén a világranglista első két helyezettjét győzte le. (Harmincegy évvel ezelőtt Andre Agassi Boris Beckert, majd Stefan Edberget verte a trófeáért.)

Alexander Zverev karrierje legjobb évét zárja: az olimpia és az ATP-vb mellett két mesterversenyt (Madrid, Cincinnati) és két ATP 500-as trófeát (Acapulco, Bécs) is nyert, hat győzelme a legtöbb az idei férfi mezőnyben. A világranglistán a harmadik helyet foglalja el.

– Minden szinten sikerrel jártam már, csak egy dolog hiányzik, a Grand Slam-trófea. Remélem, jövőre összejön – mondta Zverev, aki családjának is köszönetet mondott a sikeres vb-döntő után. Esetében a családi háttér egyben a szakmai támogatást is jelenti, hiszen édesapja, Alexander és bátyja, Mischa irányítja a felkészülését. A tornákra az utóbbi időben csak Mischa tudott vele utazni, ő pedig gyorsan ki is tekerte öccse kezéből a vb-trófeát.

Zverev számára a vb-sikerrel véget ért az idény, a Davis-kupa helyett – ahol a csoportkörben újra összecsaphatott volna Djokoviccsal – már rápihen a következő szezonra.

Borítókép: Alexander Zverev (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)