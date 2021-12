Legalább húsz úszót hallgatnak meg Turi György ügyében

Mint ismert, a 64 éves Turi György, akinek a felkészítése mellett olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszók születtek, azután került a figyelem középpontjába, hogy a korábbi tanítványa, Cseh László azt mondta róla, lelki terrorban tartotta a versenyzőket. Ezután sorra léptek elő az egyre megbotránkoztatóbb történetekkel az úszók.

Kozma Dominik a hajánál fogva a vízből kirángatott sportolóról számolt be, Kiss Noémi a vécében agyba-főbe vert fiúról mesélt, Szepesi Nikolett újra megerősítette a traumákat, amelyekről korábban botránykönyvet is írt, Dara Eszter szexuális zaklatásról vallott, Reményi Diána a verbális bántalmazást rótta fel. Akadt azonban olyan volt Turi-tanítvány is, aki a védelmébe vette az edzőt, a 2000-ben Eb-győztes Batházi István tett így.