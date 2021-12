Amikor Ronaldinho lőtt ilyen gólt, hetekig mutogatták

Drámai körülmények között nyerte meg az MTK az Újpest elleni kiesési rangadót, így érthető volt, hogy a kék-fehérek vezetőedzőjével, Márton Gáborral madarat lehetett fogatni a találkozót követő sajtótájékoztatón.

– Nagyon örülök a játéknak és az eredménynek is, nagyon jó hatással lehet ez a siker a következő hetek munkájára. Megérdemelten nyertünk, még ha a végén nehezen is alakult ki ez az eredmény. Meglepett a csapat, hogy a Kisvárda elleni vereség után ilyen bátor játékot mutatott támadásban, és a hibák sem szegték kedvünket. Ha ilyen elánnal játszunk, bárki ellen lehet esélyünk pontot, pontokat szerezni. Várkonyi Bence bemutatkozásának nagyon örültünk, kulcsfontosságú szerelést mutatott be Croizet-val szemben, és legalább ilyen fontos volt Kovácsréti Márk gólja. Amikor Ronaldinho lőtt ilyet, azt hetekig mutogatták utána.

Kovácsréti egyenlítő találata ITT tekinthető meg, az összehasonlítás kedvéért pedig íme Ronaldinho hivatkozott gólja.

Az egyenlítő találat téma volt a túloldalon is, ám egészen más szemszögből.

– Nem volt könnyű követni az eseményeket, nagyon sok döntés született, amit nem értek – fogalmazott az Újpest vezetőedzője, Michael Oenning. – A végén a tizenegyes jogos volt, de a velünk szemben elkövetett esetet nem vizsgálták, az egyenlítő gól előtt ellenünk követtek el szabálytalanságot, mégis az MTK lőhetett szabadrúgást, ott volt a két piros lap, és még folytathatnám. Az MTK megérdemelten nyert, mert sok helyzetet alakított ki, viszont ha a 84. percben megszerezzük a vezetést egy meccsen, akkor azt be kell húzni, mi ehelyett elveszítettünk egy nagyon fontos mérkőzést.

Borítókép: Banai Dávid (pirosban) a váratlan szabadrúgásnál már tehetetlen volt (Fotó: Bach Máté)